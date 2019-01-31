中市府突擊檢查捷運工地 11項缺失開勸導單

2019年01月31日 13:47 中時 盧金足

台中市府勞工局長吳威志31日前往「JJG091台中捷運烏日文心北屯線出入口與土地開發場站共構第一區段標工程」，進行無預警春安勞動宣導輔導工作。（盧金足攝）

台中市府31日突擊檢查捷運綠線工地，發現開口護蓋未固定等11項缺失。（盧金足攝）

台中市府勞工局長吳威志代表台中市長盧秀燕發放紅包，關懷作業勞工。（盧金足攝）

台中市府31日突擊檢查捷運綠線工地，現場發現開口護蓋未固定、移動電線未架高、模板堆置高度超過1.8公尺及掉落於安全網上垃圾未清除等11項缺失，當場開勸導單，輔導廠商泛亞工程針對缺失立即改善。

台中市府勞工局長吳威志率隊前往「JJG091台中捷運烏日文心北屯線出入口與土地開發場站共構第一區段標工程」，進行無預警春安勞動宣導輔導工作。

現場發現開口護蓋未固定、移動電線未架高、模板堆置高度超過1.8公尺及掉落於安全網上垃圾未清除等11項缺失，當場輔導廠商泛亞工程針對缺失立即改善。

吳威志也代表台中市長盧秀燕發放紅包，關懷當日作業勞工

，提醒上工前應做好自主檢查，關心夥同工作者身心狀況，期許大家都能過好年。

吳威志指出，勞動部即日啟動春安勞動檢查，市府配合中央實施春安勞檢，舉辦職業安全衛生宣導會，針對火災、爆炸高危險場所及營造業實施專案檢查，希望從市府做起，朝向零災害、零缺失目標努力。

今年春節連續假期長達9天，每逢過節客運、貨運及鐵路局等運輸業正值加班工作高峰期，提醒企業針對加班時數較長、三高(高血壓、高血脂、高血糖)等過勞高風險群妥為規畫並採取必要措施，採取工時安排、人力配置及減少壓力之措施，另外，往年營造業常發生勞動條件之勞資爭議，如過年有積欠工資的情況，但台中市今年尚未有此案例發生。

此外，勞動部今年調整勞檢政策，30人以下企業以訪視取代直接勞檢，專案檢查預計將大幅增加到8000場次，今年希望把重要放在攸關民眾公共安全或勞工較易過勞等重點工作，專案檢查將鎖定涉及公共安全，且預防工作負荷等行業，也就是三高行業（高違規、高工時及高風險）共約20個行業。

(中時 )