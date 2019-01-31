六都首長滿月成績揭曉 柯文哲好感度墊底

2019年01月31日 13:26 中時電子報 戴安瑋

新任六都首長去年（2018年）就職後，至今已滿一個月的時間，網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》大數據調查，新北市長侯友宜正面聲量39.95%，負面聲量28.10%，奪下6都中好評佔比最高首長；柯文哲正面聲量僅16.07%，負面聲量39.95%，是所有人當中墊底。

《KEYPO大數據關鍵引擎》的網路大數據調查，揭曉六都首長「滿月成績單」，正面評價最高的為侯友宜，獲 31.40％ 奪冠，黃偉哲 25.68％其次 ，再來是盧秀燕25.08％、鄭文燦22.8% 、韓國瑜22.55%，柯文哲16.07%；負面評價的部分，台北市長柯文哲則以 39.95％ 位居第一，其次是鄭文燦33.50%，再來是黃偉哲32.54%、盧秀燕31.99%、韓國瑜31.80%，候友宜28.10%。換言之，無論正面聲量、負面聲量，柯文哲都墊底。

網路溫度計分析，柯文哲雖不再是網路討論度冠軍的政治人物，柯文哲的網路聲量依然以47萬0947筆遠勝過其他人，他近一個月頻失言，如批評蔡英文強硬回應中國的態度，以「強盜搶銀行」比喻美中台三方關係等，帶來負面聲量，就連近日臉書粉絲團也出現按讚人數持續負成長的「退讚」潮，成為六都首長中好感度墊底的市長。

(中時電子報)