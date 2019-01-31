六都首長滿月成績揭曉 柯文哲好感度墊底

柯文哲（中）。（資料照片/中央社）

友善列印
中時電子報

新任六都首長去年（2018年）就職後，至今已滿一個月的時間，網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》大數據調查，新北市長侯友宜正面聲量39.95%，負面聲量28.10%，奪下6都中好評佔比最高首長；柯文哲正面聲量僅16.07%，負面聲量39.95%，是所有人當中墊底。

《KEYPO大數據關鍵引擎》的網路大數據調查，揭曉六都首長「滿月成績單」，正面評價最高的為侯友宜，獲 31.40％ 奪冠，黃偉哲 25.68％其次 ，再來是盧秀燕25.08％、鄭文燦22.8% 、韓國瑜22.55%，柯文哲16.07%；負面評價的部分，台北市長柯文哲則以 39.95％ 位居第一，其次是鄭文燦33.50%，再來是黃偉哲32.54%、盧秀燕31.99%、韓國瑜31.80%，候友宜28.10%。換言之，無論正面聲量、負面聲量，柯文哲都墊底。

網路溫度計分析，柯文哲雖不再是網路討論度冠軍的政治人物，柯文哲的網路聲量依然以47萬0947筆遠勝過其他人，他近一個月頻失言，如批評蔡英文強硬回應中國的態度，以「強盜搶銀行」比喻美中台三方關係等，帶來負面聲量，就連近日臉書粉絲團也出現按讚人數持續負成長的「退讚」潮，成為六都首長中好感度墊底的市長。

(中時電子報)

他說韓國瑜不會選總統 關鍵就卡在這2人

中市府突擊檢查捷運工地 11項缺… 2020國民黨人選 盧秀燕：應透過…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。