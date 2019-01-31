只在新光三越！NikeKicksLounge全球首家永續概念店在台灣

2019年01月31日 13:32 工商 李麗滿

NikeKicksLounge與新光三越首度合作量身訂製全球首家永續概念店，預計2月1日在新光三越台北信義新天地A11一樓開幕，全新的店型顛覆現有的運動品牌零售空間概念，以NikeAirMax球鞋主題，融合小智研發所設計循環與永續創新概念，為球鞋愛好者提供獨特的SneakerJourney體驗。

Nike黃瓊之指出，為日常穿搭而設計打造、完全顛覆人們對舒適度預期的全新AirMax720，也將在2月1日首賣，開幕期間更將有獨一無二的NikeAirLabpop-up體驗空間登場，現場還能體驗以回收鞋底製作720紀念手環。

NikeKicksLoungeX信義A11，店名中的＂X＂取自＂Crossover＂，象徵其結合永續概念與突破性的創新設計，打造出跨界融合的全新概念店點；立面櫥窗的透明中空板材，以回收PC塑料再製，收藏展示包含小智研發創辦

人ArthurHuang與跨欄選手陳奎儒等人在內、來自全台各界球鞋愛好者的鞋款，總計超過250雙球鞋，以獨家專業技術將舊鞋解構再製，化為這家店的空間設計元素，除了立面櫥窗與收藏外，藝人陳建州與運動員吳永盛的球鞋，更重生為試穿椅、地毯等，主要響應Nike球鞋材料的永續創新，NikeKicksLoungeX信義A11店內道具及裝置，有70％使用回收環保材質製作。

(工商 )