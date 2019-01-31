陳庭妮敢愛敢恨的小三化身種菜女孩 2018的她與「勇敢」特別有緣

2019年01月31日 13:36 中時 林淑娟

陳庭妮。（MarieClaire美麗佳人）

陳庭妮。（MarieClaire美麗佳人）

陳庭妮在2018年祭出了電影《比悲傷更悲傷的故事》和戲劇《種菜女神》兩部作品，兩種完全不同際遇的角色，在她細膩的詮釋中，從平面的劇本裡活了起來。

她從小就是家裡唯一的掌上明珠，被家人朋友鼓勵後參加選秀出道，無心插柳進了模特兒圈，後來成為演員。珍惜羽翼的她，出道十幾年，幾乎看不到任何負面新聞。低調敬業的庭妮，在工作夥伴、朋友的眼中，善良孝順，從來就是個乖巧貼心的女孩，但也因為心中總是牽掛著別人的思維，無意間也活在別人的眼光裡。

2018年的陳庭妮與勇敢這件事特別有緣分，同年上映的電視劇《種菜女神》的主角禮耘，背負母親的期望考上律師，卻發現自己想做的事情是更貼近自然與土地，於是暫離繁忙的都市，重拾樸實無所求的生活。她說自己很能體會女主角的心境，因為她的爸爸正是退休後回到山上定居。「人生本來就會歷練高低起伏，見過大風大浪，體驗過人情冷暖之後，最後還是想回歸從小長大的地方。拍完《種菜》之後我也好想回台中，那樣的生活方式我蠻喜歡的。」

跟著劇組人員到花蓮生活了半年，陳庭妮坦言《種菜》可能是拍過最辛苦的一部戲，在夏天的東台灣烈日下拍攝，就連從小在大自然裡長大，喜歡接觸土地的她都大呼吃不消。「要克服夏天濕熱的天氣很辛苦，妝容一天要補太多次，一直補妝又會感覺很厚重，所以我們都要選擇持久的底妝；為了怕紫外線對肌膚造成的傷害，也得好好作防曬。但這些都很值得，不僅跟劇組人員培養出革命情感，最後我們每一個人都獲得一包自己種的米，真的很感人，也體會到粒粒皆辛苦。」

至於「Cindy」則教會她無所畏懼，不要在意世俗的眼光，「因為她的人生觀在世俗的眼光裡是不被認可的，大家會說她就是個小三，但其實是為了展覽的養分，這需要很大的自信才敢這麼做。我們都是群居動物，或多或少都會被世俗的眼光影響，但她不會被規範牽著鼻子走。」

從都市女孩，對情感道德淡泊的攝影師Cindy，到回歸鄉村，享受樸實生活的禮耘，陳庭妮笑說2018年有接到這兩個性格迥異的角色已經很滿足。「以前角色的選擇比較少，很幸運地這幾年接到蠻多有意思的角色。人本來就是要瘋狂地挑戰自己，尤其是演員，無論是內在或外在，都要勇於突破，不要一直躲在舒適圈。當你習慣了安逸，就會開始忘記進步。」

(中時 )