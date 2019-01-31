NBA》貝茲摩復出讓林書豪更「冰」 老鷹輸國王

2019年01月31日 13:37 中時電子報 黃及人

"Just one more time."



A half of dunks.



📹 | presented by @verizon pic.twitter.com/bN4NqY988J — Atlanta Hawks (@ATLHawks) 2019年1月31日

隨著主力射手貝茲摩相隔1個月後，31日宣告傷癒復出，讓華裔後衛林書豪在老鷹的上場空間更遭擠壓，他替補打了19分10秒，投6中2、6罰全進，貢獻11分、5助攻與2籃板，卻改變不了老鷹作客遭國王135比113痛扁命運。

貝茲摩是在去年12月30日出戰騎士時，不慎扭傷右腳踝提前退場治療，老鷹整整讓他休息1個月才告復出，隨著他在31日替補上場，也讓林書豪連8場上場時間破20分鐘宣告終止，接下來豪哥的上場時間與發揮空間只會更少。

因為目前老鷹總教練皮爾斯幾乎都排出崔楊、胡爾特、班布利、柯林斯與戴斯曼的先發陣容，有了貝茲摩回歸，有可能會讓胡爾特或班布利回到替補陣容，自然擠壓到林書豪的上場時間，別忘了老鷹本季仍以培養新秀當作主要目標。

儘管林書豪引發不少球隊招募興趣，可惜截至目前為止，仍然沒有一個能讓老鷹高層心動的交易條件誕生，如果豪哥繼續留在老鷹「委屈」自己，也讓他在今年夏天自由市場的行情大跌，對於想要重簽新合約的豪哥來說很不利。

老鷹31日也僅打好首節，雖一度領先地主10分，隨後仍被國王利用轉換快攻超前比數，甚至到了第3節，國王擴大領先差距到29分，比賽也很早就進入垃圾時間，目前老鷹戰績16勝34敗，仍居東區第12，闖進季後賽希望渺茫。

(中時電子報)