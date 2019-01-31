勞保基金109年挹注200億

2019年01月31日 14:45 工商 呂雪彗

呂雪彗／台北報導

行政院發言人谷辣斯今天表示，去年四大基金並未因為台股不佳而進場護盤，她說，勞動基金目前規模約4.2兆元，去年投資股票單月虧損1200億元，但勞工朋友不必恐慌，勞保基金不致因此破產，政府在勞保條例未修法前，明年會撥補200億元進勞保基金帳戶。

行政院表示，勞動基金規模4.2兆，去年虧損726億，但今年截至1／25日止，已賺953億，目前勞動基金扣除去年的虧損，還賺227億。至於勞保基金規模目前6800億，去年的收支逆差是251億。

今天藍營立院黨團舉行記者會，大批勞保不只在2018年虧損240億元，整體勞動基金去年10月一個月內蒸發1千多億元，讓勞保基金恐提前1年在2026年破產。將要求勞動部在立院新會期來專案報告，這中間有無圖利，是否因護盤導致虧損嚴重，也將請監察院調查。

谷辣斯強調，四大基金及國安基金並未因台股不佳而要求護盤，勞動基金去年投資台股雖有單月鉅額虧損，但政府四大基金及國安基金並未因護盤而進場，而勞保雖有虧損，勞工朋友不必擔心不會因此破產領不到錢。

她說，勞保基金攸關勞保改革、明定政府負擔最終支付責任的勞保條例修正草案仍在立法院尚未三讀通過，立法院來不及立法之前，行政院會今年籌編明年預算時會撥補200億元的預算，於2020年進入勞保基金帳戶。

(工商 )