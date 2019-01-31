年節將至情傷女好孤單 欲跳河自殺

2019年01月31日 13:59 中時 謝明俊

大同分局延平所員警通知曹姓男友前來勸解陳女。〔謝明俊翻攝〕

３３歲的陳姓女子因與曹姓男友感情不順，加上年節將近，孤寂感備增，日前在情緒低落下，竟跑到大稻埕河濱公園企圖跳河自殺，民眾見狀報警，大同分局延平所員警趕往，將已進水裡的陳女拉上岸，經耐心勸解，並通知曹姓男子前來幫忙安撫，才化解陳女心結。

大同分局延平所巡佐許志豪與員警方世邦，是在日前晚間值服巡邏勤務時，接獲報案指稱大稻埕河濱公園5號水門，有一名女子想自殺，2員趕赴現場後發現該名女子正神情落寞地走在碼頭水邊，2員隨即衝下碼頭將該名女子拉上岸邊。

同時間，消防局救護車也趕到現場，因無明顯外傷不需送醫協助，但員警見該女子情緒仍不穩定，不敢貿然任其離去，員警初步詢問後得知這名陳姓女子其與曹姓男友感情狀況不佳，加上年節屆近，自己形單影隻，倍感孤單才一時想不開。

員警隨後將陳女帶至碼頭邊貨櫃市集透透氣，並持續開導，員警打電話通知曹姓男子前來照護，經員警苦口婆心花了近2小時的陪伴，陳女表示已經想開，此時，曹姓男友也到場，兩人冷靜相談，將心中的誤會冰釋，曹某承諾警方會將該女帶返家中好好呵護，而陳女對於自己的行為動用社會資源感到不好意思，不住感謝警方救人的熱忱與勇氣。

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