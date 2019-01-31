鎮瀾宮春節將湧人潮 多條道路進行交管

2019年01月31日 14:13 中時 陳淑娥

大甲鎮瀾宮媽祖廟香火鼎盛，春節期間預估將湧入逾5萬信徒參拜，為因應人潮車流同時湧向國道3號大甲交流道進入大甲市區，大甲警分局規劃各項交通管制及分散車流疏導措施，包括多條道路將禁止汽車進入，希望讓民眾不受塞車之苦，舒舒服服過好年！

「108年加強重要節日安全維護工作」已啟動，大甲警分局期間加強鎮瀾宮周邊交通疏導管制措施；包括鼓勵大眾坐火車拜媽祖、搭公車來參香以及多使用替代道路等；此外，也規劃行人徒步區管制汽車進入大甲市區，以利民眾參拜媽祖。

大甲警分局表示，往年前往大甲鎮瀾宮參拜民眾約有5萬人，因此規劃行人徒步區管制汽車進入，管制範圍包括育德路以東、中山路一段以西、文武路以南、光明路以北，管制時間為2月5日至2月10日8至20時；中山路一段-民生路以南、中山路一段-水源路以北、水源路-南陽街以北，管制時間為2月5日至2月10日10至18時，該時間禁止汽車進入。

在替代道路方面，國道3號南下車輛請提前於苑裡交流道下，行駛省道台1線南下進入大甲區經國路，右轉新政路或大安港路，進入大甲體育場及其周邊道路停放，步行至鎮瀾宮約8分鐘。國道3號北上及國道4號西行車輛請行經中港系統交流道後由國道4號清水端下匝道，轉台1線北上進入大甲區中山路，右轉義和三街或左轉重義一路及重義二路路邊停車，步行至鎮瀾宮僅約8分鐘。

建議停車地點有美人山營區免費停車場、大甲體育場周邊道路，以及重義一路、二路及義和三街路邊免費停車。民眾也可多利用接駁車，時間2月2日至10日、每日9至18時；接駁路線為美人山營區(接駁站)-甲東路-水源路-中山路一段(光明路統一超商旁-接駁點)-南陽街-水源路-甲東路-美人山營區。

(中時 )