美國夢碎？ 綠卡、H1B申請遭刁難案件暴增

AILA的報告也指出，川普政府要求USCIS對所有職業移民綠卡進行面試，但USCIS未能增加相應人手，使得各種申請速度也大大延遲。(圖/達志影像)

友善列印
中時電子報

移民美國就一定好？移民律師協會(AILA)30日就川普總統上台後，美國公民及移民服務局(USCIS)移民案件大量積壓和大批綠卡、工作簽證申請無端操刁難案件暴增，已達「危機水平」(Crisis Level)。AILA的報告也指出，川普政府要求USCIS對所有職業移民綠卡進行面試，但USCIS未能增加相應人手，使得各種申請速度也大大延遲。

美國政策國家基金會(National Foundation for American Policy)執行總監安德森(Stuart Anderson)則表示，自川普簽署「買美國貨，雇美國人」行政令後，H-1B工作簽證一旦被要求補件，通常要耗時數月，且被拒概率非常高。

AILA政策顧問博伊(Jason Boyd)在代表協會針對 USCIS從2014年至2018財年移民案件的分析報告指出，川普政府相應政策「純粹是為了減少合法移民」，未來會傷及美國經濟及美國公民的利益，在川普執政下的過去兩個財年裡，所有案件的處理時間延長了46%，同比2014財年則延長了91%；2014財年的移民相關案件處理事件平均需4.96個月，但2018財年要9.48個月。

他表示，川普上台後，移民律師普遍反應各種類別的綠卡申請及H-1B工作簽證這類非移民簽證申請，補件機會大增，而且很多補件並非必要，川普政府已建起針對合法移民的「無形的牆」。更有麻省理工學院(MIT)碩士畢業的申請人，在申請H-1B工作簽證時遭拒，USCIS提出厚達六頁的補件材料要求中，大部分是在申請時便已提交過。

(中時電子報)

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