警憑一根菸 查獲古董級賭博電玩小瑪莉

2019年01月31日 14:20 中時 莊旻靜

請抽一根菸，找到「古董級」賭博電玩小瑪莉！新竹縣政府警察局竹東分局二重埔所副所長黃宗標日前與所內同事查獲呂姓男子酒駕，在入所路上請對方抽一根菸，意外探得「小瑪莉」蹤跡，28日前往寶山鄉蒐證，一舉查獲3台有財神爺之稱的賭博電玩小瑪莉，以及全部都是10元硬幣的賭資2萬1千元，全案依違反賭博罪及電子遊戲場業管理條例移送偵辦。

黃宗標表示，幾周前查獲34歲的呂姓男子酒後駕車，他見對方神情鬱卒，抽菸聊天的過程中，呂男透露，因為好友玩賭博電玩狂輸1萬餘元，他當天請對方喝酒，才造成酒後駕車，黃宗標也詢問呂男，探知其友人玩賭博電玩的地點，而明查暗訪，果得其蹤。

二重派出所長傅紹奕表示，小瑪莉設置地點在寶山鄉及新竹市交界，外觀並不起眼，有如工地福利社，一邊有檳榔攤，另一側則設有「小瑪莉」。當警方不動聲色進入探查時，還有賭客沉迷電玩，邊投錢邊操作機器，對警方暗中蒐證毫不知情。

當警方蒐證完畢，立即將現場3台古董級的賭博電玩「小瑪莉」、設置小瑪莉的22歲的于姓男子，及1名當時現場在玩小瑪莉的賭客帶回。警方說，現場3台機台內賭資共2萬1千元，全部都是10元銅板，可見使用頻繁，警方也將全案依違反賭博罪及電子遊戲場業管理條例移送法辦。

★中時電子報關心您：吸菸有害健康！

(中時 )