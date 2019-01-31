警憑一根菸 查獲古董級賭博電玩小瑪莉

新竹縣警察局竹東分局二重派出所日前查獲3台現已少見的賭博電玩「小瑪莉」，以及總額2萬1千元的10元硬幣。（莊旻靜攝）

友善列印
中時

請抽一根菸，找到「古董級」賭博電玩小瑪莉！新竹縣政府警察局竹東分局二重埔所副所長黃宗標日前與所內同事查獲呂姓男子酒駕，在入所路上請對方抽一根菸，意外探得「小瑪莉」蹤跡，28日前往寶山鄉蒐證，一舉查獲3台有財神爺之稱的賭博電玩小瑪莉，以及全部都是10元硬幣的賭資2萬1千元，全案依違反賭博罪及電子遊戲場業管理條例移送偵辦。

黃宗標表示，幾周前查獲34歲的呂姓男子酒後駕車，他見對方神情鬱卒，抽菸聊天的過程中，呂男透露，因為好友玩賭博電玩狂輸1萬餘元，他當天請對方喝酒，才造成酒後駕車，黃宗標也詢問呂男，探知其友人玩賭博電玩的地點，而明查暗訪，果得其蹤。

二重派出所長傅紹奕表示，小瑪莉設置地點在寶山鄉及新竹市交界，外觀並不起眼，有如工地福利社，一邊有檳榔攤，另一側則設有「小瑪莉」。當警方不動聲色進入探查時，還有賭客沉迷電玩，邊投錢邊操作機器，對警方暗中蒐證毫不知情。

當警方蒐證完畢，立即將現場3台古董級的賭博電玩「小瑪莉」、設置小瑪莉的22歲的于姓男子，及1名當時現場在玩小瑪莉的賭客帶回。警方說，現場3台機台內賭資共2萬1千元，全部都是10元銅板，可見使用頻繁，警方也將全案依違反賭博罪及電子遊戲場業管理條例移送法辦。

★中時電子報關心您：吸菸有害健康！

(中時 )

鎮瀾宮春節將湧人潮 多條道路進… 黎明幼兒園園長總統府自殘 聲援…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。