2021台灣燈會確定落腳新竹市

2019年01月31日 14:05 中時 陳育賢

「2021台灣燈會」確定落腳新竹市，而新竹市近年舉辦過多場造成轟動全國的活動，諸如近日的新竹過好年造型主題燈，每天都吸引大批人潮拍照打卡，未來的2021新竹燈會令人期待。（陳育賢翻攝）

「2021台灣燈會」確定落腳新竹市，而新竹市近年舉辦過多場造成轟動全國的活動，諸如近日的新竹過好年造型主題燈，每天都吸引大批人潮拍照打卡，未來的2021新竹燈會令人期待。（陳育賢翻攝）

「2021台灣燈會」確定落腳新竹市！交通部觀光局今天宣布「2021台灣燈會」由新竹市主辦，而燈會地點將選在舊城區內，新竹市政府表示，將全力以赴，並與在地產業、觀光亮眼直接連結，創造更高的觀光效益吸引全台，同時讓國際看見新竹。

觀光局指出，新竹市獲得評選委員青睞的原因，是提出企畫將配合積極推動中的「步行城市計畫」，於舊城區內各公園綠地布燈，藉由步行串聯達到最佳的賞燈效果，同時與在地產業直接連結，創造更高的觀光效益，具有古城風華、場地臨近新竹車站、交通便利以及科技玻璃產業加持等優勢。

市長林智堅表示，感謝交通部觀光局的肯定，過去4年，新竹市政府力推建設，積極行銷城市，有效提振觀光效益，旅客來客量顯著成長，舉辦2021台灣燈會將妥善規畫、全力以赴，讓全世界看見台灣、看見新竹市的美。

(中時 )