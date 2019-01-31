過年拜廟記得求這個，集滿台南4大月老廟送好康

台南市民政局趁春節民眾拜廟習俗，推出4大月老廟的口紅文創品，預計帶來更多的觀光人潮。（台南市民政局提供）

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4大月老廟的口紅根據月老特色，各自有不同顏色與含意。（台南市民政局提供）

過年走春拜廟是傳統習俗，除了大人求平安，年輕人今年到台南市重慶寺、大天后宮、武廟與大觀音亭等4大月老廟，還可收集神明加持的「月老口紅」，集滿4家廟的口紅與印章，還可獲贈月老粉餅，無論女孩自求，男孩送禮都是很好的宗教文創品。

台南市民政局去年七夕期間開發的宗教文創產品，包括月老口紅與粉餅，當時活動一推出就被善男信女索取一空，這波對準春節拜廟的走春人潮，民政局將創意授權給4大月老廟宇使用，針對4尊月老的特色，推出4種不同口紅系列。

祀典武廟月老可解單相思、趕走爛桃花，開發文創品時，口紅顏色挑選以豆沙色為主調，用粉嫩溫暖的顏色，增加吸引力，彩盒為溫暖粉色，取名「其有獨鍾」。

重慶寺的「醋矸」供信眾輕輕攪動、可讓情侶與夫妻重新和好，口紅為代表醋的米白色，彩盒設計有肅穆、正氣的感覺，包裝取名「守護愛情」。

大觀音亭以闊嘴月老說媒更有效為主題，在顏色用與「媒」同音的莓果色呈現，包裝取名「見證愛情」。

大天后宮的月老能為愛情加溫，口紅以鮮明帶橘調的紅色口紅為主，用搶眼高調的色澤，為平淡的感情注入熱情的愛火，彩盒設計較為濃郁，包裝取名「為情加溫」。

4種不同口紅將在過年期間在4家月老廟開賣，每支150元，民眾一口氣走完4家廟宇，集滿4支月老口紅，可獲贈隱藏版月老粉餅，用宗教文創品創造台南宗教觀光的人潮。

台南市民政局長顏振標表示，4種口紅在去年七夕情人節期間被搶購一空，這次過年再度授權寺廟推出，委託統一化妝品公司製作，過程並有月老加持，以新模式帶動宗教文化升級，是好看又好用的文創品。

(中時 )

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