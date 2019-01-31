祭祀公業修法保障派下員權益

2019年01月31日 15:26 中時 張理國

行政院院會上午通過《祭祀公業條例》部分條文修正草案，修正重點包括允許祭祀公業及祭祀公業法人採行派下代表制度；開放多元處理其財產；延長申報期間；落實派下員平等繼承權以及明確祭祀公業法人清算程序等規定。內政部民政司長林清淇表示，無人申報的祭祀公業土地，現行代為標售2次，修法後改為5次，讓土地有更多機會標售出去。

林清淇表示，這次修正主要有「排除運作障礙規範」、「保障派下員權益」及「明確祭祀公業法人清算程序」等3大重點。在排除運作障礙規範部分，針對祭祀公業及祭祀公業法人派下員大會運作困難，允許採行「派下代表」制度，除規約或章程的訂定及變更與法人處分財產、解散外，其他事項只要在規約或章程規定派下代表制度，即可召開代表會議議決相關事務。

林清淇也說，這次修法也開放祭祀公業能選擇多元處理財產，現行法規定只能三擇一，也就是土地建物成立祭祀公業法人、成立財團法人、以及派下員分別共有或各別所有，但修法後可同時將部分財產登記為派下員所有後，再成立祭祀公業法人或財團法人，讓祭祀公業能更彈性處理財產。

另外，也延長祭祀公業申報期間，林清淇說，當時在97、98年清理時，法律明定公告之日起三年內完成申報，為鼓勵民眾持續申報，增訂祭祀公業申報期間屆滿仍可辦理申報。

林清淇也說，為保障派下員權益，落實憲法保障男女平等精神，祭祀公業條例施行後，派下員發生繼承事實時，派下員的直系血親卑親屬不分男女及姓氏，都應列為派下員。但是派下員未共同承擔祭祀者，可依規約或章程規定辦理除名，並針對派下員無直系血親卑親屬者，為保障其遺妻及遺母的權益，規定未再婚的母親及配偶也可列為派下員。

在彈性囑託登記為國有機制方面，林清淇說，對於無人申報的祭祀公業土地，除修正代為標售之標售次數從現行2次改為5次外，並增訂已經代為標售的土地，祭祀公業完成申報後，可申請發還土地或發給土地價金。

內政部表示，為明確祭祀公業法人清算程序，增訂清算人催告債權人限期報明債權，與向直轄市或縣市民政機關申請解散登記的義務。

(中時 )