五尖文化健康站成立 守護竹東區原民健康

2019年01月31日 14:11 中時 莊旻靜

位在竹東鎮的五尖文健站昨天揭牌，將照顧竹東鎮年滿55歲以上處於亞健康、失能的原住民年長者。（莊旻靜攝）

位在新竹縣竹東鎮的五尖文化健康站31日舉辦揭牌典禮，將照顧在地年滿55歲以上的亞健康、失能的原住民長者，縣長楊文科表示，縣府重視原住民族需求，已陸續成立7個以上文健站，不只關懷原鄉地區，也照顧在竹東、湖口等都市型態區域的原住民。

楊文科表示，現已經有7個文健站，其中以尖石鄉最多，包含水田、那羅、梅花、玉峰、義興，五峰鄉則有花園及桃山，新增在竹東的五尖站，以及湖口鄉的山光站，除了服務原先220名符合資格的原住民外，新增2站能擴及至260人。

五尖文化健康站借用五尖教會空間，竹東鎮長羅吉祥、原住民籍議員張益生、劉建民等人均到現場，楊文科也隨部落原住民婦女們一起跳開幕舞，現場氣氛活絡，楊文科也盛讚這群姊妹氣色紅潤，能健康長久。

楊文科說，除了照顧部落族人，由於都市原住民人數亦不少，竹東鎮人口9萬餘人，其中設籍原住民約有4千人以上，加上未設籍者恐更多。楊文科表示，他抱定決心對五峰鄉、尖石鄉全力以赴，他也觀察到五峰鄉的公共建設狀況較尖石鄉差，他也請原住民行政處長雲天寶多加強五峰鄉的狀況，雲天寶也表示，他上任月餘，也前往五峰鄉4趟，實地走訪、勘查。

目前縣內累計9個文化健康站，爭取原住民族委員會補助經費約1662萬3414元，新竹縣竹東鎮原住民關懷協會理事長錢世偉表示，開站後將服務竹東地區20位55歲以上健康、亞健康及中度失能的原住民長者，並不定時訪查鎮內原住民，提供類家托、居家照顧及陪同就醫等服務。

(中時 )