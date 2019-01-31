台鐵逼基層拍片支持「紅背心」 網怒批：高層無腦

台鐵逼基層拍片支持紅背心。(翻攝FUN台鐵臉書)

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中時電子報
「我愛台鐵 安全第一」運動。

台鐵臉書上PO出一段影片，由員工身穿紅背心一字排開，喊著「我愛台鐵，安全第一，台鐵讚讚讚」大秀台鐵局長張政源安全紅背心政策執行成功，影片才上傳一天，湧入滿滿負評。網友怒批「羞恥背心」、「噁心！員工好可憐」、「為何要逼基層員工做這些蠢事」。

台鐵局長張政源不理會交通部長林佳龍指示「重視基層同仁心聲」，一意孤行要求台鐵員工在今年春節疏運期間穿上紅背心，展現安全改革的決心，更規定員工呼口號並上傳影片，支持他的紅背心運動。

《fun台鐵》臉書上PO出影片，由各站長帶領所有一線員工，身穿新發的紅背心，一字排開高喊「我愛台鐵，安全第一，○○站，讚讚讚」，大力吹捧台鐵局長張政源的政策成功，不過，鐵路產業工會在臉書上貼出一張圖，顯示一切都是被高層指示，逼基層作秀。

台鐵高層指示簡訊。(翻攝臺灣鐵路產業工會臉書)

工會另做出KUSO影片大酸「台鐵局長說安全不是口號，其實只是叫員工喊口號」，網友也紛留言怒批「羞恥背心」「台鐵老八股的心態文化，無言」、「不要作秀了，把車子妥善率弄好，增加人力，不讓勞工過勞才是真正的安全」。

不少網友也替基層人員抱屈表示，「噁心！員工好可憐」、「這根本是懲罰員工」、「為什麼要逼基層員工做這麼無腦又無用的蠢事」、「無腦高層，又在亂花錢，倒霉的又是員工」另外，也有網友酸說「台鐵國軍化」、「歡迎來到北韓」、「能這麼一意孤行的無視大眾期望也是挺不容易」。

(中時電子報)

文章來源：fun台鐵臉書

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