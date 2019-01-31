推動雲林美生菜外銷上海，魏應充整合需求拚出大訂單

2019年01月31日 14:22 中時電子報 綜合報導

台灣美生菜一直是外銷日本的最大宗蔬菜，但隨著國際市場的激烈競爭與日本當地生產與氣候，直接影響了台灣的外銷出口，在2013年底與2014年初，日本市場因為暖冬，造成台灣美生菜的出口變緩而滯銷，甚至還要田間耕鋤來減少市場供應量，以維持市場價格的穩定性。當時的雲林縣長蘇治芬代表農民特別請求頂新國際集團的協助，希能能夠去化因滯銷的60個貨櫃，最後由金色大地採購美生菜供應給德克士，其中採購到第27個貨櫃的美生菜，台灣市場因需求力道大，價格勁揚，才中止出口中國大陸，避免台灣市場價格過度高漲。

●金色大地協助美生菜第二次再出口中國大陸

金色大地總經理呂政璋指出，2013年在農委會防檢局的指導之下，經過多方溝通，金色大地取得大陸政府對美生菜的進口批文，於2014年1月15日開始陸續出口美生菜324噸，並首次供應給全中國大陸2,000家門店的德克士使用，為台灣美生菜出口史寫上全新的記錄。呂政璋表示為了協助更多的農民朋友，今年(2019)特別聯手真臻鮮一起產地直採，直接供應給全家、德克士超過5,000家門店使用，此次出口亦將是台灣第二次的美生菜出口大陸市場記錄。真臻鮮總經理賴兆國表示協助台灣農民,將全力以赴，也希望能為台灣做出一些貢獻。

顧農民、拼經濟，魏應充先生聯手大陸全家、德克士等長官與張麗善縣長及在地鄉民合影，首批訂單10貨櫃美生菜外銷上海。

●全家、德克士聯手產地直採台灣美生菜首批訂單10個貨櫃

鮮少露面參加公開記者會的全家執行長林建宏亦特別返回台灣參與產地直採活動，林建宏強調中國大陸全家每日便當與沙拉餐盒銷售高達十幾萬盒，若是每一份都有的台灣美生菜，那用量會是很驚人的數字，但我們一步一步來，期盼此次的產地直採，能夠把好的產品呈現給消費者，同時也能為兩岸交流做出最佳的示範。德克士執行長邵信謀說明在2014年德克士已經直採過27個貨櫃，所有的門店都認為台灣美生菜的品質好而且得率也高，因此各門店都非常肯定與喜愛台灣美生菜，但因故中斷未能持續下去；現在我來到產地直採美生菜，將更加堅定要把最好品質的美生菜放在漢堡、沙拉中，讓消費者能在遍佈中國大陸和台灣共2,500家德克士都能買到且吃到。

雲林美生菜封櫃，魏應充先生整合四大公司產銷一條龍（金色大地、真臻鮮、德克士、中國大陸全家）外銷中國大陸。

●魏應充持續關心在地農業，提出獨特見解

魏董事長指出:『農民種做真辛苦，所以我今天呷農民賢拜站作伙。在4年前(2014年），因為日本暖冬，影響外銷，農民要耕鋤，心內很嘸咁，聽農民講，耕鋤時就要敬備素果燒香在田梗頭向土地公秉報不是我不認真做，實在是天氣影響市場滯銷所以才必須耕鋤，請土地公原諒跟保佑，希望天公伯可以讓我們農民好賺吃。』，因此就農業永續發展提出五點獨特見解:

1.先拿訂單再來契作的訂單農業。

2.利用加工技術，延長保存及銷售壽命。

3.創造更高附加價值，增加收入。

4.出口調節，以維持市場價格穩定。

5.建立產銷平衡及拍賣平台，避免供需失衡

●美生菜再次出口上海，魏應充整合需求拚出大訂單

魏應充指稱希望透過出口的調節，避免菜金菜土且能止跌回昇，並且能夠穩定市場價格，讓農民有錢賺。魏應充也利用此次的機會向農民表達最大敬意，亦表示將以己之力，整合資源，全力行銷台灣，為台灣做出貢獻。

(中時電子報)