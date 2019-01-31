退撫基金短絀 全教產籲政府比照勞保撥補

2019年01月31日 14:58 中時 郭建伸

勞保基金破產大限將於7年後到來，勞動部長許銘春向行政院長蘇貞昌爭取200億元撥補挹注，但全國教育產業總工會理事長黃耀南今與藍綠立委共同舉行記者會，疾呼「該賺的錢要賺夠，該補的錢要補夠」，要求教育部、銓敘部對於同樣出現資金短絀的退撫基金負起責任，一旦基金有不足，必須再發生缺口的下一個年度撥補。

黃耀南指出，蔡政府上台後就高舉改革大旗進行年改，但改革大刀卻砍殺了戮力從公的軍公教人員，卻對勞保基金巨大缺口視而不見；全教產樂見勞動部長替勞工爭取權益，但試問同屬公部門的教育部、銓敘部，對於退撫基金出現缺口，是否也有同樣向行政院爭取經費呢？

黃也代表全國教育產業總工會提出4點訴求，包含每次精算後若基金有任何不足，政府務必確實依規定撥補，除了必須在發生缺口的下個年度立即撥補，並在3年內撥補完成。

此外，黃表示，因為國安基金依法可借用郵政儲金、郵政壽險積存金、勞工保險基金、勞退基金、公務人員退休撫卹基金所屬可供證券投資而尚未投資的資金，全教產也要求廢除此條法律。

全教產也要求，他們拒絕只會顯示破產的現金流量表，要求政府精算出足以支付足額退休金的責任準備金，並且設立撥補基金，專項用於基金缺口。

國民黨團書記長曾銘宗說，行政院雖願意撥補勞保基金，但勞保潛在負債逾10兆元，撥補的200億僅是杯水車薪；而蔡英文總統曾在年改國是會議宣示軍、公、教、勞年金要一起改革，但軍公教已先實施，勞保年改法案送到立院後至今還未審查，呼籲蔡政府要落實承諾，並對勞保改革有整體說明。

綠委許智傑說，勞保年金的洞確實很大，用撥補方式確實是解一時口渴，認為後續採取基礎年金、職業年金、保險年金三階段做整體規劃，而他也認為公教人員的年資補償金比照軍人回復，他會再與執政黨溝通協調。

藍委陳學聖說，誰發薪水誰就是老闆，軍公教的老闆就是政府，應該要負起責任，但政府對於不是自己的勞工都可大方撥補，為何對自己的員工卻如此吝嗇，呼籲政府不要只砍軍公教，反而為了討好選票就對勞工釋出善意。

(中時 )