大臣、王室都睡過 英公爵夫人與88男有染一生將揭曉

2019年01月31日 14:26 中時電子報 吳映璠

1963年震驚全英國的一樁貴族離婚案件近期即將躍上小螢幕，事件主角是英國第十一世阿蓋爾公爵夫人（Duchess of Argyll）瑪格麗特‧坎貝爾（Margaret Campbell），她被阿蓋爾公爵發現與包括當時的英國大臣、王室成員在內等88男有染，更藏有多張性愛裸照，兩人12年婚姻因此玩完。

綜合英國每日郵報（Daily Mail）、衛報（The Guardian）報導，素有「下流公爵夫人」（Dirty Duchess）之稱的瑪格麗特一生傳奇，她1951年嫁予英國貴族第十一世阿蓋爾公爵伊恩‧坎貝爾（Ian Campbell），這是瑪格莉特的第二段婚姻，同時也是公爵的第三段婚姻，不過兩人神仙眷侶的生活不久就宣告破滅。

一天趁著瑪格莉特不在家，公爵找來鎖匠撬開她總是上鎖的抽屜，這才發現妻子的天大秘密，原來裏頭藏有瑪格麗特與另外88名男性有染的證據，包括情書以及用拍立得拍下的與各個男伴進行親密行為的鹹濕畫面。

其中一張「無頭男」（Headless Man）的照片更引起熱議，畫面中男子只有頭部以下入鏡，而瑪格麗特則是一絲不掛，身上只戴著珍珠項鍊。大家都在猜照片男主角是誰，當時很多報導猜測可能是時任英國防大臣的桑德斯（Duncan Sandys），另也有人猜測是美國知名演員范朋克（Douglas Fairbanks），不過直到今日，無頭男的身分從未被證實。

偷情證據被抓包後，阿蓋爾公爵遂向法院訴請離婚，而根據證據，與瑪格莉特有染的88人中，竟包含2名當時在任的英國大臣以及3名王室成員，可以說瑪格莉特完全風靡了當時的英國上流社會。

而當時審理這起世紀離婚官司的大法官懷特利（John Wheatley）更留下經典名言，形容瑪格莉特「就是個放蕩的女人，性慾非常強，必須要有很多男子來餵飽她」，這起桃色醜聞也讓瑪格麗特成為英國史上首位被公開羞辱為蕩婦的女子。

現在瑪格麗特的故事要被英國廣播公司（BBC）翻拍成迷你影集，以真人真事改編的《英式醜聞》（A Very English Scandal）第二季方式呈現給大眾。

(中時電子報)