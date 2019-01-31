花博園區四口之家獲iF設計獎肯定

2019年01月31日 14:28 中時電子報 綜合報導

繼2018紐約、倫敦、美國建築大師奬連續獲獎後，花博后里森林園區建置的永續發展家園「四口之家」再度榮獲 2019年iF設計獎，獲獎作品「The Wheel 永續之輪」獲得「建築設計」項目「展覽館」類別的肯定。臺中花博園區春節期間不打烊，臺中市政府邀請民眾利用假期親臨現場感受這座建築的魅力。

自1954年開辦的iF 設計大獎享有高度國際知名度，該獎項已被公認為全世界最重要的設計競賽之一，每年吸引超過70個國家5000多項參賽作品。脫穎而出的「四口之家」，創建理念源於現代工業文明破壞了自然資源，面對未來人類該如何解決氣候變化和環境汙染，展出作品提出了永續建築（Sustainable Architecture）的示範，以4人居住為一個家的單位，利用周圍的腹地，將人類最基本的需求：食物和房屋，與自然聯繫起來。

臺中花博后里森林園區內的「四口之家」，以循環再生工法打造，傳遞與自然共生共好、綠色環保的核心理念，是台灣首座採用農業副產品稻稈做為牆壁填充層的建築，外觀以車輪銜接，象徵人與自然和諧相處輪迴的美麗星球。其中一個屋頂上設置太陽能電池板，能源自給自足；雨水系統回收做澆灌，屋外設置香蕉圈過濾中水形成系統。估計從興建至花博展期結束，與同樣大小的水泥建物相較，共可減少37.74%碳排放量，積極減緩全球暖化效應。

多次獲得國際間肯定的「四口之家」，臺中市政府感念背後團隊的努力，邀請全世界一起來花博，重新思考人與自然的關係，傾聽自然傳遞給人們的信息，享受最原始天然的美好。

(中時電子報)