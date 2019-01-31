企業熱心公益拋磚引玉 與警同防制酒後駕車

2019年01月31日 15:04 中時 張妍溱

天下數位科技股份有限公司於28日贈台中市警二分局轄內餐飲業者酒精感知器，該分局並頒發感謝狀表揚感謝該公司為共同防制本市酒駕，拋磚引玉捐贈「酒精感知器」，轉贈轄內易飲酒餐廳業者，提供業者於期前提醒民眾酒後不開車。

現今國人普遍對酒駕肇事案件深惡痛絕，雖全國酒後駕車肇事死亡事件近年來確實呈現下降趨勢，但酒駕肇事案件仍層出不窮。因應防制酒駕，天下數位科技股份有限公司發起捐贈酒精感知器予餐飲業者的構想，藉由業者期前提醒民眾酒後不開車，飲宴前指定駕駛，在警力有限、民力無窮的概念下，警民合作共同打擊酒後駕車，避免再有家庭因酒駕而破碎。

頒贈儀式中，警方向與會人士展現酒精感知器的初步測試效果，由員警以含有酒精成分的漱口水漱完口後，立刻向酒精感知器呼氣，只見感知器立刻亮起紅燈呈現有酒精反應，警方也藉此向業者宣導可利用酒精檢知器讓消費者駕車前自我檢測，如果發現民眾有酒精反應，應由工作人員加以勸阻，並提供代客叫車或酒後代駕等服務，防止憾事發生。

警方呼籲，接近農曆春節，國人可能在尾牙或年節期間，因公司行號團體或家庭舉辦餐敘活動，飲酒機會大增，這段期間也是取締件數及酒駕肇事的高峰期，警方執法取締沒有假期，未來也會持續不分晝夜執行取締酒駕稽查勤務，嚴格取締酒駕違規，以保障民眾行車安全。

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(中時 )