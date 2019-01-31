男女平等祭祀公業派下員放寬對象

2019年01月31日 15:26 工商 呂雪彗

呂雪彗／台北報導

男女平等了！為解決祭祀公業實務執行問題，行政院會今天拍板「祭祀公業條例」部分條文修正草案，針對派下員放寬適用對象，這次修法派下員發生繼承事實時，派下員的直系血親卑親屬不分男女及姓氏，都應列為派下員，以落實男女平權。

內政部民政司長林清祈表示，目前全國祭祀公業有1萬1426家，完成清理5288家，土地有9200多公頃，已完成處理有6400公頃。

行政院於今(31)日院會通過祭祀號公業條例，有三大修正重點包括允許祭祀公業及祭祀公業法人採行派下代表制度；開放多元處理其財產；延長申報期間；落實派下員平等繼承權以及明確祭祀公業法人清算程序等規定。

在排除運作障礙規範，內政部民政司長林清祈表示，針對祭祀公業及祭祀公業法人派下員大會有時人數動輒上千人，找不到場地開會，運作困難，這次修法允許採行派下代表制度，除規約或章程之訂定及變更與法人處分財產、解散外，其他事項只要在規約或章程規定派下代表制度，即可召開代表會議議決相關事務。

同時也開放祭祀公業能選擇多元處理財產，土地建物處理不再只限制三選一，可同時先處分將部分財產登記為派下員所有後，再成立祭祀公業法人或財團法人，讓祭祀公業能更彈性處理財產；另為鼓勵民眾持續申報，增訂祭祀公業申報期間屆滿仍可辦理申報，不再限公告日起3年內申報。

為保障派下員權益，落實憲法保障男女平等精神，祭祀公業條例施行後，派下員發生繼承事實時，派下員的直系血親卑親屬不分男女及姓氏，都應列為派下員。但是派下員未共同承擔祭祀者，可依規約或章程規定辦理除名；這次也放寬，派下員無直系血親卑親屬者，為保障其遺妻及遺母的權益，規定未再婚之母及配偶都可列為派下員。

另對於無人申報的祭祀公業土地，除修正代為標售的次數增加為5次外，並增訂政府已經代為標售的土地，祭祀公業完成申報後，可申請發還土地或發給土地價金。

內政部說明，為明確祭祀公業法人清算程序，增訂清算人催告債權人限期報明債權，與向直轄市或縣（市）民政機關申請解散登記的義務。

內政部強調，這次祭祀公業條例的修正，對於派下員權益的保障、落實祭祀公業私權自治具有正面積極作用，亦有利於祭祀公業及祭祀公業法人的運，盼立院早日完成三讀，以順利推動祭祀公業土地清理。

(工商 )