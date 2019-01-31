看看這三人例子 羅智強：國民黨不該繼續自誤時機

圖為國民黨中央黨部。（本報系資料照）

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中時電子報
／綜合報導

國民黨總統提名人選未定，南投縣長林明溱昨開第一槍，公開表示他支持以全民調方式產生參選人。對此，國民黨台北市議員羅智強也指出，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、高雄市長韓國瑜因全民調而得到提名，這就是全民調最好的驗證，他直言，國民黨實在不該再繼續自誤時機了。

林明溱昨表示，他支持以全民調方式選出支持度最高的參選人，並盡速經過中常會提名，提出政策願景，讓老百姓看到未來的新希望。林說距離總統大選只有1年多，希望黨中央趕快確定人選，別再拖了。

對此，羅智強也在臉書發文指出，全民調不是「零缺點」，但已是目前各種初選機制中，最有公信力也最可以選出強將的機制。更重要的是，國民黨的「太陽們」聲勢持續下挫，最大的原因就是初選時程一直在「拖死狗」，拖磨士氣也讓外界覺得國民黨都在爭權奪利，最後國民黨受傷、太陽們也受傷。他認為，應該要儘早定於一尊，早點進行初選，也能早點開始彌合初選傷痕，全力拚搏2020總統大選。

此外，羅智強說雖然柯文哲民調暫時領先，是因為國民黨此刻初選未定如一盤散沙，但柯已沒有往日的新鮮感，若早定人選，藍軍就會集結，柯文哲的民調就會下滑，「國民黨，實在不該再繼續自誤時機了」。

羅智強提及，2018九合一選舉，侯友宜、盧秀燕、韓國瑜因全民調而得到提名，就是最好的驗證。

(中時電子報)

文章來源：羅智強臉書

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