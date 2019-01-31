被騙過最痛！ 李來希：政府負勞保最終責任是詐術

圖為全國公務人員協會理事長李來希。(中時資料照片)

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中時電子報
/綜合報導

勞保破產在即，蔡政府保證會負最終責任，被年金改革的退休軍公教人員格外有感。全國公務人員協會理事長李來希今表示，一年前政府撕毀對軍公教的承諾，不遵守信賴保護，現在又用騙死人不償命的話術來騙勞工選票。

政府日前才公布，勞保基金財務持續惡化，勞保破產年限又比預估提早一年，恐怕在2026年玩完。行政院長蘇貞昌和勞動部長許銘春都跳出來講，政府會負最終給付責任，且還承諾補撥200億元資金挹注。

李來希痛批，蔡政府官員根本是「騙騙騙，連三騙，一路騙，一直騙，一起騙！」他還點名「鬼娃恰吉」民進黨台北市議員王世堅，昨日諷刺市長柯文哲目標要組成詐騙集團，卻忘了一根手指頭指著別人時，有三根手指頭在指著自己。

政府說要在勞保加入最終給付責任的條款，「你相信這個政府的保證？」李來希指出，軍公教三法案都有政府負最終給付保證的條款，結果政府都能不承認了，現在勞保說要增加，誰會相信。

李來希認為，重點不在於有沒有條款，重點在base（被保險人）夠不夠大，現在說勞保要破產，所以編200億挹注，這筆錢從哪來？不就是從國庫來，那軍公教為什麼不挹注？而且200億夠嗎？軍公教的條款不遵守，勞保卻要增加條款也要挹注，政府真的是詐騙集團。

(中時電子報)

文章來源：李來希臉書

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