駁廢棄物當原料賣 賴進坤：水泥廠聲明證清白

花蓮前議長賴進坤強調土資場合法，水泥業者聲明剛好證明他的清白和檢方辦案草率。（資料照）

友善列印
中時

花蓮縣前議長賴進坤家族土資場，日前遭檢方起訴涉將收取來的廢棄物以「戴帽子」方式混充轉售製成「黑心水泥」，賴進坤質疑檢方辦案草率，影響水泥廠商譽，讓業者29日連忙聲明駁斥不可能如檢方稱只檢查卡車上層，更出示標檢局檢驗水泥資料「打臉」檢方調查。

賴進坤表示，土資場擁有縣府核發乙級事業廢棄物處理許可證，收取廢玻璃、陶瓷、磚瓦、污泥、非有害礦渣等品項，其中將石灰石、石膏、鐵等原料供給水泥廠，如同將「垃圾」寶特瓶收來提供工廠製作衣服，合法回收再做利用，怎變檢方口中提供廢棄物？

賴進坤說，檢方稱水泥廠僅在車斗上層取樣，讓原料以「戴帽子」方式混入「完全胡說八道！」從台泥聲明指出，原物料品管取樣是在卡車將原料傾卸至卸料口的過程中多重隨機取樣，每一次進料針對石灰石、粘土氧化鋁純度與氧化鎂有害物質比例等進行嚴格驗收。

水泥廠每日、逐月、不定點、不定時隨時採樣檢驗，成份若不達標準隨時能拒收及退貨，不可能會收受不合乎要求的原物料；針對檢方指控賴進坤將廢棄物混充原物料詐欺水泥廠1億8000餘萬元，賴進坤更覺無奈，「被騙的人怎麼沒有來告我詐欺？」

賴進坤說，台泥是2019年「全台唯一」獲環保署頒發「金級」環保標章的水泥業者，檢方新聞稿卻以「黑心水泥」對台泥聲譽造成傷害，讓該公司聲明2010年至2015年期間的水泥檢驗資料完全符合標檢局國家標準，這也間接證明他的清白。

(中時 )

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