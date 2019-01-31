小畫家綺綺爸媽》陪女兒抗病10年　每一天都在學勇敢

2019年01月31日 15:12 中時電子報 陳煌祥 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

明知胎兒心臟有缺損仍勇敢生下來，明知每次手術都是大冒險仍得面對，綺綺能化身筆下表情豐富的恐龍，除了全家人的堅強勇敢 ，也因為擁有了滿滿的愛。

兩張白桌併起來，上面擺滿各式卡片、剪紙、繪畫小冊子，和成疊畫滿海底世界、昆蟲、走獸尤其是恐龍的圖畫，這些全出自已到天上當天使的先天心臟病童綺綺之手

綺綺爸爸拿起一張甲蟲塗鴉，「這是汽車廣告裡的那隻獨角仙，她真的養一隻獨角仙，在這次開刀之前就走了！」

歷經4次心臟修復手術，綺綺的畫作卻很明朗，每隻動物都有明亮的大眼，上揚的嘴唇，偶有怒氣沖沖的動物，表情卻是令人發噱。「她的畫很熱鬧，都很開心，是一個樂觀搞笑的人，」綺綺爸爸說。

她個子小，卻像恐龍般堅強勇敢

綺綺對自己的狀況也能自我解嘲，她曾以獨有、一筆到底的筆觸畫了一隻小恐龍，旁邊加上台詞：「一隻很特別的恐龍」，爸爸說她畫的正是自己。

出生兩個月就進開刀房，3歲、6歲又再動手術，頸項以下帶著疤痕，只要衣領稍低，傷疤便清晰可見。10歲接受最後一次手術，雖然手術成功，但心臟跳動不佳，沒能順利長大。

綺綺勇敢樂觀的生命故事後來透過她的接生醫師、台大醫院婦產部主治醫師施景中的披露，廣為人知。她的恐龍手稿也在施景中的奔走下，製成LINE貼圖保留下來，所得款項捐給心臟病兒童基金會，截至2018年11月，扣除手續、上架費，已經募得新台幣400多萬元 ，造福像她一樣的病童。

綺綺自小欽羨勇者，小時候認為海豚跳得高會救人，很是勇敢，「後來看到恐龍，更喜歡恐龍，因為牠真的就是強。我們也跟她說，你可以像恐龍一樣強壯勇敢、接受挑戰，」綺綺媽媽說。

小女孩把期望投射到恐龍身上，不但畫作中多了恐龍，更請父親用紙箱做恐龍裝，將自己化身為恐龍。

綺綺想像恐龍一樣強壯、勇敢，也喜歡畫恐龍，她所繪的恐龍手稿後來也被製成LINE貼圖保留下來。(圖/綺綺爸媽提供)

現實生活中的綺綺也勇敢得令人心疼。每隔幾年接受一次大手術，綺綺體力不好卻喜歡挑戰體能活動，單槓、游泳、跑步都不缺席。

吊單槓時會選擇挑戰度高的動作，使勁從一頭盪到另一頭，「掉下來就再盪一次，盪到手中都水泡，她還是會想要去做，」綺綺爸爸表示。學校上游泳課，母親耳提面命下水5分鐘就好，綺綺卻在學期末告訴她：「其實我都把整堂課上完！」

跑步比賽也有綺綺的身影，運動會上她奮力跑向終點的影像，被施景中Po上Facebook，寫著「她拚命地跑，但她心臟還沒修理完。沒有太大意外，她最後一個到達終點，直接跳到爸爸懷裡痛哭」。

人際相處上，綺綺不畏縮、不懼人言。曾有高年級同學虐待青蛙，她挺身斥責，綺綺爸爸好奇：「不知道她從哪來的勇氣，敢這樣站出來講！」媽媽補充，由於手術的緣故，綺綺個子不高，嗓門也不大，「但她勇氣很強，敢糾正他人，同學笑她心臟病，她就說，至少我腦袋比你好，考試考得比你好。」

不捨腹中成形的她，媽媽仍勇敢生下

綺綺的無所懼，源自一路以勇氣生下、治療，並陪她走完人生路的父母。

綺綺媽媽懷孕近6個月時，經由高層次超音波發現女兒左心發育不全，合併肺動脈狹窄。綺綺爸爸不諱言當時有醫護人員建議直接流掉，「那時已經是嬰兒的樣子，拉出來讓她走掉，我們覺得這樣不好」。

奔走多家醫院後，最終在施景中等人的鼓舞下，勇敢生下綺綺。孩子生下當天立刻送加護病房，「護理師說，你要不要親她一下？我準備親她時，綺綺主動嘟起嘴，像是在說謝謝你，」綺綺媽媽說：「她常說謝謝媽媽把我生下來，這麼多年照顧她，從來沒有後悔過。」

往後的日子在開刀與休養的循環中度過，夫妻倆必須眼睜睜看著走著進去的孩子，術後「像剖開的雞」被推出來，綺綺爸爸如此形容。綺綺的胸腔因為術後腫脹，無法馬上縫合，種種情況時常讓綺綺媽媽在女兒手術前半年就開始焦慮。

繪畫是綺綺（左圖）的最愛，陪他走過短短10年的人生路。(圖片來源/綺綺爸媽提供)

最後的放手太難，但對她是解脫

綺綺也曾鬧脾氣、拒絕開刀，爸媽背地心疼，面對她卻堅強振作。綺綺爸爸說：「我很殘酷地告訴她，你只能夠選擇動或不動手術，後來她認清狀況，就比較不掙扎。 」

最後一次手術於兩年前開始規劃，主刀醫師費心盡力多次為綺綺的心臟手術做術前模擬，除了與醫療團隊多次討論外，也以3D列印掃描出綺綺的心臟影像，與國外專家進行研究，評估手術成功機率約為56％。綺綺的父母為了讓孩子未來有更好的生活品質，決定放手一搏。

手術完成後，心臟收縮卻不如預期。「這是個好手術，只是孩子心臟跳得不好，」綺綺媽媽說。綺綺爸爸再三強調，女兒是極端個案，「我們要跟社會大眾講，綺綺的個案真的是複雜，但透過醫療也撐了10年，一般兒童心臟病的手術，該做的就要去做」。

推出開刀房後，綺綺靠葉克膜維持生命跡象，夫妻徵詢後續治療的意見，得到的結論卻是儀器將愈接愈多。綺綺媽媽說：「她就一個小小身軀，管路要愈來愈少才對，插管多等於身體走下坡。」

「她的時間已到，心跳已停，只是靠葉克膜撐著，看著那個機器上上下下，也是在告訴我們，時間已經到了，你不放手嗎？放手對她來說是解脫，對我們來說是痛苦。」

「有些人會選擇救到底，救到吐血也不放棄，但我們希望讓她好走，乘願再來，」綺綺爸爸也說。

關掉葉克膜之際，兩人感謝女兒成為他們的孩子，也囑咐她跟醫護人員道謝。「醫生已經把你的心臟修復好，沒有醫生，你沒有這10年的精采人生，要謝謝醫生。」聽到媽媽的話，綺綺的眼角泛出淚水。

綺綺爸媽也通知了施景中。「施醫師，綺綺要去旅行了。她還在兒童醫院6樓，如果可以，您可以去看看她嗎？」施景中在Facebook記下當時的情景。

當趕到時，「綺綺眼眶流出眼淚，滴下臉龐。隔了一陣，心跳又慢慢降到20，然後又停了。我知道你還在，只是在努力撐著，要向塵世間的大家告別。辛苦你了，綺綺。」

綺綺一家從決定生下、接受治療，到最後的放手，10個年頭走來滿是勇氣的足跡，雖然也曾崩潰痛哭，卻不曾逃避畏戰。

「爸爸，你最不怕什麼昆蟲？」綺綺曾問。

「壁虎，」爸爸說。

小女孩過世後，家門前突然來了一隻背上有條紋，酷似恐龍的壁虎，一連數天出現在綺綺爸爸跟前，篤信佛教的他認為，那是女兒來看家人。無論是否真如此，但對綺綺而言，恐龍是勇者的化身，勇敢的精神也將在她的家族繼續流傳。

綺綺爸媽│恐龍小畫家綺綺的雙親，尋常上班族，綺綺媽具美術背景，為讓綺綺擁有自由發揮的創作空間，刻意不傳授女兒繪畫技巧。綺綺過世後，透過台大醫院婦產部主治醫師施景中的奔走，將畫作製成「恐龍綺想世界」貼圖，所得捐給病童。

綺綺│出生即患有複雜先天心臟病，從小愛畫畫，總希望能像恐龍一樣勇敢，在10歲的最後一次手術後過世。

(中時電子報)