在地大甲人口袋名單！酥脆厚燒餅Q彈粉腸

台中鼎鼎有名的大甲鎮瀾宮，除了每年９天８夜盛大的大甲媽祖遶境，吸引許多香客來進香，週邊的美食更是多到數不清，就算不是觀光客，當地人自己也超愛來尋覓美味，現在就來揭秘在地大甲人的口袋名單！
▍大成早餐店
來媽祖廟必吃的燒餅在這！如果是一早就來參拜的人一定要記得買，最有名的就是烤到酥酥脆脆的燒餅以及甜餅，都是純手工現做，不僅口感好，份量也是超大方，一個就能讓人吃得好飽。愛吃肉的人，也有燒肉蛋燒餅可選！
除了強打燒餅，這裡的豆漿不僅喝起來濃純香，還有股特殊焦香，喜歡古早味早點的人不要錯過。
地址：台中市大甲區順天路１５０號
▍一品香水煎包
一開賣總是大排長龍的水煎包，一口咬下去脆脆酥皮，還能感受到麵皮的彈性跟香氣，滿滿的高麗菜饀加上粉絲，清甜多汁又夠味，還可以自己加攤位前的甜辣醬。
在 Instagram 查看這則貼文
這家瓠瓜水煎包只要10塊錢很便宜！ 就在大甲鎮瀾宮附近不遠處，是不少大甲人的家鄉味！ 瓠瓜只有夏天才有，冬天就是純高麗菜，皮薄還不錯，來買的都是ㄧ次打包10幾個！在地每天早上五點半就開賣的家鄉味，還有豬肉餡餅也是多汁~假日常常擠滿人😂 雖然便宜但真的就是太小顆了啦！兩口就吃完了 👉👉👉👉👉👉👉👉👉 ◎地址：台中市大甲區育德路58號 ◎電話：04-26884998 ◎營業時間：05:30Am-11:30Am+02:00Pm-06:30Pm 🏷價位：瓠瓜水煎包10元/韭菜包15元/豬肉餡餅20元 #一品香水煎包 #橘子狗 #大甲鎮瀾宮 #大甲 #大甲美食 #台中 #台中美食 #台中小吃 #水煎包 #taichung #taichungfood #me #ig #東泉辣椒醬
豬肉餡餅也是熱賣品，外皮煎的又脆又嫩，吃起來不會很油，青蔥豬肉餡還會流出湯汁。
地址：台中市大甲區育德路５８號
▍順伯粉腸
在 Instagram 查看這則貼文
#大甲 #粉腸 ⍟⍟⍟ - Taiwan Fen Chang/sausage - 開在大甲鎮瀾宮隔壁老菜市場的這家「順伯」粉腸攤大概沒有人不知道吧，早在小時候它就已經被稱為老店，直到長大廟街經過很多改變卻還屹立不搖，簡直可稱土地公等級的老店了。台灣中南部流行粉腸，但地域性仍有差別粉，嘉義台南喜愛用紅麴染色又常稱「粉紅腸」，大甲則偏好澱粉灌漿後加一點點碎肉，整個質感很像在吃肉凍那樣Q彈，不像南部那麼粉，其實還滿令人欣賞的。除了順伯，老街另外有一家「康姐」是將粉腸油煎過吃，比較重口味，也適合宵夜場氣氛。一樣粉腸兩種吃法，點出了大甲人的日夜生活景況。 #粉腸 #taiwan #taichung #traditionalfood
其實位置就在一品香水煎包旁邊，一條龍吃下來超方便呢～好吃到讓在地台中人大讚「市區真的吃不到這種味道！」嚼得到純正豬腸味，完全不會有塑膠感，不論是米、口感跟腸衣都搭配相當超完美。
地址：台中市大甲區大甲區第一市場巷外５號
▍阿在筒仔米糕
在 Instagram 查看這則貼文
[台中大甲］阿在伯筒仔米糕 「大麵羹、蔴薏、筒仔米糕」是我最推薦來台中玩的朋友必吃特色美食，今天在大甲還吃到了「粉腸」一開始以為是粉腸湯內的粉腸，沒想到完全不是😱 / 大甲粉腸外圍腸衣是豬小腸，裡面透明樣是地瓜粉，再包些豬肉丁，像冷掉的Q粿，要沾蒜蓉醬一起吃，口感非常特別👍 當地還有兩家推薦的粉腸「康家阿嬤」及「順伯粉腸」下次再去吃吃看！ / 另外點的筒仔米糕，綿密細緻的口感，清爽不油膩，特製醬配的恰到好處。家傳浮水肉丸湯，湯頭很淡，肉丸偏嫩，不推。 / 筒仔米糕 $30 家傳浮水肉丸湯 $25 大甲粉腸 $35 / #台中大甲 #台中美食 #筒仔米糕 #粉腸 #肉丸湯 / #阿在筒仔米糕 📍台中市大甲區蔣公路133號 📞04-2687-6515 ⏰06:00-03:00
80多年的老字號小吃來了！網友一致推薦的筒仔米糕、芋頭排骨湯以及肉丸湯，每一道都是經典，尤其米糕扣碗底層的滷肉，配上蒸得軟爛的米飯，再淋上微甜的醬汁，平凡卻是吃不膩的美味。
在 Instagram 查看這則貼文
📌阿在筒仔米糕 🍴筒仔米糕 $30 🍴陽春麵（乾、湯）$30 🍴粉腸豬血湯 $40 - ✨阿在米糕在鎮瀾宮附近～已經是60年的老店！現在傳承第四代囉！陽春麵小碗的份量很足夠👍米糕粒粒分明！口感軟硬適中！表現的算中規中矩😆還是比較喜歡清水的米糕😂 👉 🏠地址: 台中市大甲區蔣公路133號 📞電話:04-26876515 ⏰營業時間：06:00 ~ 03:00 #台灣#台中#大甲#台中大甲#大甲美食#蔣公路#阿在筒仔米糕#筒仔米糕#陽春麵#美食#米糕#台中米糕#鎮瀾宮#大甲必吃#大甲小吃 #taiwan#taichung#taichungfood#yummy#delicious#2eat2gether#igfood#foodie#sharefood#love#igfoodporn#instafood#instadailyphoto#instadaily#like
肉丸湯也是這邊獨有的，吃起來可不像一般的貢丸，值得一試。
地址：台中市大甲區蔣公路１３３號
(中時電子報)