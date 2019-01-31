在地大甲人口袋名單！酥脆厚燒餅Q彈粉腸

2019年01月31日 15:11 中時電子報 楊婕安

台中鼎鼎有名的大甲鎮瀾宮，除了每年９天８夜盛大的大甲媽祖遶境，吸引許多香客來進香，週邊的美食更是多到數不清，就算不是觀光客，當地人自己也超愛來尋覓美味，現在就來揭秘在地大甲人的口袋名單！

（圖／愛評網提供）

▍大成早餐店

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來媽祖廟必吃的燒餅在這！如果是一早就來參拜的人一定要記得買，最有名的就是烤到酥酥脆脆的燒餅以及甜餅，都是純手工現做，不僅口感好，份量也是超大方，一個就能讓人吃得好飽。愛吃肉的人，也有燒肉蛋燒餅可選！

在 Instagram 查看這則貼文 小白小辣椒♏️（@bai007_）分享的貼文 於 PST 2016 年 11月 月 18 日 下午 5:41 張貼

除了強打燒餅，這裡的豆漿不僅喝起來濃純香，還有股特殊焦香，喜歡古早味早點的人不要錯過。

（圖／愛評網提供）

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地址：台中市大甲區順天路１５０號

▍一品香水煎包

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一開賣總是大排長龍的水煎包，一口咬下去脆脆酥皮，還能感受到麵皮的彈性跟香氣，滿滿的高麗菜饀加上粉絲，清甜多汁又夠味，還可以自己加攤位前的甜辣醬。

豬肉餡餅也是熱賣品，外皮煎的又脆又嫩，吃起來不會很油，青蔥豬肉餡還會流出湯汁。

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地址：台中市大甲區育德路５８號

▍順伯粉腸

其實位置就在一品香水煎包旁邊，一條龍吃下來超方便呢～好吃到讓在地台中人大讚「市區真的吃不到這種味道！」嚼得到純正豬腸味，完全不會有塑膠感，不論是米、口感跟腸衣都搭配相當超完美。

地址：台中市大甲區大甲區第一市場巷外５號

▍阿在筒仔米糕

80多年的老字號小吃來了！網友一致推薦的筒仔米糕、芋頭排骨湯以及肉丸湯，每一道都是經典，尤其米糕扣碗底層的滷肉，配上蒸得軟爛的米飯，再淋上微甜的醬汁，平凡卻是吃不膩的美味。

（圖／愛評網提供）

肉丸湯也是這邊獨有的，吃起來可不像一般的貢丸，值得一試。

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地址：台中市大甲區蔣公路１３３號

(中時電子報)