平價老店飄香破一甲！吃貨必衝霞海城隍廟

（圖／愛評網提供）

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中時電子報
楊婕安

位在大稻埕的霞海城隍廟，最有名的就是拜月老啦～據說10年來可是搓合了5萬對情侶啊！過年一定要去拜一下求個好桃花，除了祈福，其實當地的美食也是厲害到不容錯過，快來一起看看有什麼好料！

▍妙口四神湯肉包專賣店

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最具人氣的四神湯底家！除了賣肉包外還有賣四神湯，湯聞起來有濃郁酒香，喝起來味道厚重，有嚼勁的腸子處理得乾淨，湯喝不夠還可以加哦～整體吃起來油花分布得剛剛好，富嚼勁的口感讓一票老饕超瘋狂。

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地址：台北市大同區迪化街一段120號

▍金泉小吃店賣麵炎仔

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請算準時機再來！吃別看店面小卻人山人海，這可是最強古早味切仔麵，傳承了70年的功夫，一定要吃吃基本的湯麵，而現炸的紅燒肉有瘦有帶油，不論是梅花肉還是豬五花通通超好吃，絕對值得排隊等待啊！

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地址：台北市大同區安西街106號

▍葉家肉粥

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主打從生米慢慢熬煮，湯頭以柴魚和香菇熬成，口感就像泡飯一樣，粒粒分明確意外順口，湯頭充滿油蔥酥以及芹菜香，雖然粥料看似樸素，卻是一喝就知道功夫深厚的老店。

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地址：台北市大同區保安街49巷17號

▍意麵王

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一碗意麵，淋上香噴噴的甜辣紅醬，配餛飩湯和小菜，就是最內行的點法！很難想像這家麵店已經有超過80年歷史，只要是老台北人知道，甚至常常當點心吃，招牌的麵條香又Q彈，有著讓人一口接著一口的魔力，不僅台灣人喜歡，就連許多日本觀光客都會慕名而來。

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地址：台北市大同區歸綏街204號

(中時電子報)

在地大甲人口袋名單！酥脆厚燒餅… 新竹城隍廟特搜！鴨香四溢別錯過…

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