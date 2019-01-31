新竹城隍廟特搜！鴨香四溢別錯過鹽酥雞

別再說新竹市美食沙漠！其實新竹城隍廟週邊，不僅信眾多，更是美食的一級戰區，就算不是年節也會吸引一堆食客去覓食，如今年節將至，來到這裡該吃什麼呢？快跟著我們一起來看看～
▍北門雞絲飯
城隍廟附近的北門街是銅板美食的指標，其中這家雞絲飯每到用餐時間總是大排長龍！主打加入醬瓜、炸花生及香氣撲鼻的油蔥酥，讓平凡的雞絲飯成為人氣王。
拌飯的湯汁還有高湯、雞湯或豬油可以選，真的超酷！而除了飯，愛吃麵的人一定不能錯過料多味美的「甕仔麵」，每一口都是老饕的最愛。
地址：新竹市北區北門街26號
▍廟口鴨香飯
來廟口必吃鴨香飯！這私心就是編輯心中的第一名，雖然看似只有簡單的肉絲配上白飯，滋味卻讓人超懷念，尤其粒粒分明的白飯，配上鹹香不油膩的醬汁，光是拌飯吃就超下飯。
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新竹/北區【廟口鴨香飯】 與這碗鴨香飯，真的有種相見恨晚的感覺啊！ - • #鴨香飯（$55/小） • #荷包蛋（$15） • #炒空心菜（$90） - 乍看樸實的鴨肉飯，吃下卻蠻讓我們驚喜的，Q彈的米飯拌入了鴨油、鹹香的醬汁、胡椒粉，特別夠味，搭配帶皮的鴨肉，口感更豐富，香氣、滋味，都很迷人，不難看出用餐期的滿滿排隊人潮。 記得要加顆荷包蛋，劃破的濃郁蛋汁更增添許多風味，不過單點的炒高麗菜就油膩了一點。 - 🍽平日 10:30-15:00/15:30-21:30（週三公休） 🍽假日 10:30-21:30 📞03 535 9298 📍新竹市北區中正路258號 - #新竹城市記憶 #廟口鴨香飯 - #新竹 #新竹美食 #台灣 #台灣美食 #台灣小吃 #鴨肉 #鴨肉飯 #小吃 #taiwan #taiwanesefood
愛吃鴨肉的人也可以直接點一盤肉切盤，肉質軟嫩，連小孩都能咬。
地址：新竹市北區中山路142號
▍徐二姊
來到這裡請直接點一盤「炒鴨血」，新竹城隍廟的經典就是它了！生意超好總是客滿，但翻桌率很快，老闆動作也超快速，不會等太久，現炒的鴨血入口滑順、完全不腥，微酸微辣的口感，一口咬下直接滑進喉嚨，是許多在地人的最愛，加上一盤份量不小，大約可以讓三個人一起分食。
地址：新竹市北區北門街35號
▍神仙牛乳大王
吃飽怎能不來杯飲料呢？吃完一輪之後，絕對要喝一杯木瓜牛奶才算完美收尾～老闆就在眼前新鮮現打，更可以調整冰量、甜度，不嗜甜的編輯個人最推薦「無糖微冰」，不僅只加鮮奶超健康，奶香濃又能真實喝到木瓜的香甜質感，如果是螞蟻人那就建議喝半糖喔！
地址：新竹市東區文昌街16號
▍三味鹽酥雞
雖然距離廟口有一段距離，但是一經過就能聞到超濃鹹香，現點現炸真的不能不推，店內炸物非常簡單，僅僅「三種」選擇，也就是鹽酥雞、甜不辣和花枝丸。必點招牌的去骨鹽酥雞，吃起來酥脆，內層的肉汁更是完美鎖在肉裡。
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新竹市區排隊美食，下午2點營業，常常時間不到，就有人站著排隊。店如其名只賣三種品項：鹽酥雞、甜不辣、花枝丸。午茶時間覺得只選一種太乾，又不想點太多，店家也提供綜合口味可選。 三味的鹽酥雞是屬於傳統乾式口味，調味料只有胡椒粉、辣粉，沒放蒜也沒加洋蔥，但是炸鹽酥雞裹的濕粉有調味，加入白芝麻味道很香，再搭配三味隔壁的小澤宅宅的鮮檸茶，會讓人忍不住一直吃，真的是太罪惡惹！！ . =店家資訊= 三味鹽酥雞 新竹市東區大同路45號 14:00-22:00 #美食 #新竹美食 #在地美食 #小吃 #傳統美食 #food #foodstagram #鹽酥雞 #三味鹽酥雞 #甜不辣 #foodphotography #排隊 #hsinchu #温温愛美食 #唐揚げ #天婦羅 #popdaily #popyummy
而甜不辣也是熱門人氣王，一入口都是飽滿Q彈的魚漿，撒上胡椒粉超美味。
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#weiwei新竹食不停 💝新竹圓環-三味鹽酥雞 💗綜合(鹽酥雞+甜不辣) 小份-💰60 💗花枝丸-💰25 ▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️ 新竹有名的三味鹽酥雞 圓環附近和光復路都有店 店名叫三味好像是因為只賣三種炸物：花枝丸 鹽酥雞 甜不辣 就在小澤宅宅飲料店旁 生意非常好 人潮絡繹不絕 鹽酥雞、甜不辣都是一鍋一鍋的炸 依照點單號碼取餐 但這次沒有等很久 . ✨綜合 一次可以吃到鹽酥雞和甜不辣 蠻不錯的👍🏻 外皮都炸得很酥脆 很香 還有加入白芝麻增加香氣 麵衣稍微有厚度 炸得比較乾硬 但越嚼越香😋 大部分是無骨 只有吃到一小根骨頭 甜不辣也是非常酥脆 雖然是小份 但份量也不少耶 . ✨花枝丸 花枝丸偏小顆 吃起來比較普通 . 🌟小提醒：小辣就蠻辣的喔🔥🔥老闆加辣粉不手軟而且撒得很不均勻哈哈 差點被辣死😂 ▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️ 🔍新竹市大同路45號 🔍新竹市光復路一段146號 #新竹美食#新竹小吃#新竹圓環#光復路#新竹炸物#新竹宵夜#三味鹽酥雞#三味#花枝丸#甜不辣#鹽酥雞 #weiwei食不停#胖編吃不停
地址：新竹市東區光復路一段146號
(中時電子報)