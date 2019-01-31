新竹城隍廟特搜！鴨香四溢別錯過鹽酥雞

2019年01月31日 15:11 中時電子報 楊婕安

別再說新竹市美食沙漠！其實新竹城隍廟週邊，不僅信眾多，更是美食的一級戰區，就算不是年節也會吸引一堆食客去覓食，如今年節將至，來到這裡該吃什麼呢？快跟著我們一起來看看～

▍北門雞絲飯

城隍廟附近的北門街是銅板美食的指標，其中這家雞絲飯每到用餐時間總是大排長龍！主打加入醬瓜、炸花生及香氣撲鼻的油蔥酥，讓平凡的雞絲飯成為人氣王。

在 Instagram 查看這則貼文 #北門雞絲飯#當歸鴨肉湯#雞絲飯#豬油拌飯 林姬瑪（@gemmaling）分享的貼文 於 PST 2015 年 1月 月 4 日 上午 12:28 張貼

拌飯的湯汁還有高湯、雞湯或豬油可以選，真的超酷！而除了飯，愛吃麵的人一定不能錯過料多味美的「甕仔麵」，每一口都是老饕的最愛。

地址：新竹市北區北門街26號

▍廟口鴨香飯

來廟口必吃鴨香飯！這私心就是編輯心中的第一名，雖然看似只有簡單的肉絲配上白飯，滋味卻讓人超懷念，尤其粒粒分明的白飯，配上鹹香不油膩的醬汁，光是拌飯吃就超下飯。

愛吃鴨肉的人也可以直接點一盤肉切盤，肉質軟嫩，連小孩都能咬。

地址：新竹市北區中山路142號

▍徐二姊

在 Instagram 查看這則貼文 炒鴨血在發光啊～～～ 朱奕競（@smallchu2002）分享的貼文 於 PST 2017 年 12月 月 10 日 上午 3:03 張貼

來到這裡請直接點一盤「炒鴨血」，新竹城隍廟的經典就是它了！生意超好總是客滿，但翻桌率很快，老闆動作也超快速，不會等太久，現炒的鴨血入口滑順、完全不腥，微酸微辣的口感，一口咬下直接滑進喉嚨，是許多在地人的最愛，加上一盤份量不小，大約可以讓三個人一起分食。

地址：新竹市北區北門街35號

▍神仙牛乳大王

吃飽怎能不來杯飲料呢？吃完一輪之後，絕對要喝一杯木瓜牛奶才算完美收尾～老闆就在眼前新鮮現打，更可以調整冰量、甜度，不嗜甜的編輯個人最推薦「無糖微冰」，不僅只加鮮奶超健康，奶香濃又能真實喝到木瓜的香甜質感，如果是螞蟻人那就建議喝半糖喔！

地址：新竹市東區文昌街16號

▍三味鹽酥雞

雖然距離廟口有一段距離，但是一經過就能聞到超濃鹹香，現點現炸真的不能不推，店內炸物非常簡單，僅僅「三種」選擇，也就是鹽酥雞、甜不辣和花枝丸。必點招牌的去骨鹽酥雞，吃起來酥脆，內層的肉汁更是完美鎖在肉裡。

而甜不辣也是熱門人氣王，一入口都是飽滿Q彈的魚漿，撒上胡椒粉超美味。

地址：新竹市東區光復路一段146號

(中時電子報)