觀光客去龍山寺！內行人吃炒飯胡椒餅魷魚羹

2019年01月31日 15:12 中時電子報 楊婕安

今天就帶大家來到網友熱議求姻緣最靈驗的萬華龍山寺，在向月老許願後，究竟該吃什麼呢？快來跟著編輯一起吃遍萬華的道地美味！

▍艋舺阿龍炒飯專門店

在 Instagram 查看這則貼文 星期六午安👉萬華區👉艋舺阿龍炒飯的🎶節奏🎶！ 仁仁（@rhythm_jen）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 18 日 下午 7:34 張貼

來到龍山寺絕不能不知道阿龍！曾被「全台美味炒飯大評鑑」票選為第6名，雖然曾在去年停業一陣子，但如今復出啦～但目前只剩兩個位子的立食區，夯到就連平日中午都要等上一小時排隊。

除了炒飯粒粒分明，吃起來料多又夠味，「每日一湯」更是獨家特色，包含丟進整隻蝦子的酸辣海鮮湯、貢丸湯，甚至近期天氣轉涼，老闆貼心煮出紫米粥替大家補血，怎能讓人不被圈粉啦～

在 Instagram 查看這則貼文 午餐 又來吃炒飯 Val Chen（@chw_val）分享的貼文 於 PST 2017 年 2月 月 12 日 下午 9:13 張貼

地址：台北市萬華區西園路一段230號

▍福州元祖胡椒餅

（圖／愛評網提供）

位在萬華龍山寺前，窄巷中的福州元祖胡椒餅一直都是榜上有名的點心。主打用古早的碳火去烘烤，光是站著排隊都會被香氣薰暈啊～

（圖／愛評網提供）

剛出爐的胡椒餅麵被炭火烘到酥脆，內餡塞入滿滿青蔥末，配上醃製過的絞肉，吃起來屬於偏甜口感，帶著剛剛好的油脂，配上胡椒的燻辣滋味真的超讚，記得燒燙燙的吃更好吃。

（圖／愛評網提供）

地址：台北市萬華區和平西路三段89巷2弄5號

▍兩喜號魷魚羹

想吃古早味，來這家超過90年的老字號準沒錯！料多到滿出來的魷魚，配上鮮美的湯頭，真的超順口，特別推薦多加點醋，更增添清爽風味。

地址：台北市萬華廣州街245號

▍小南鄭記台南碗粿

在 Instagram 查看這則貼文 碗糕👉虱目魚羹的🎶節奏🎶！ 仁仁（@rhythm_jen）分享的貼文 於 PST 2017 年 11月 月 10 日 下午 11:12 張貼

這家可是祖傳三代，超過一甲子的傳統美味，綿綿的碗粿配上店家的獨門醬汁，不油不膩口，超容易讓人秒殺它，我真的可以天天吃啊～

地址：台北市萬華區西園路一段216號

▍阿婆油飯

位在新富市場內，這淋上肉燥、粒粒分明的油飯，是許多在地萬華人的最愛，更是許多旅遊節目都爭相報導過的40年老店，另外口感Q彈的糯米腸也是推薦單品。

地址：為新富市場內攤販，位在萬華的三水街上，從康定路入口進入即可抵達。

▍原汁排骨湯

排隊人潮從來沒有斷過的爆推美食就是它！招牌的原汁排骨湯，裡面有超大一根排骨，巨無霸尺寸讓人光看了就口水直流，一口咬下就能看到排骨肉呈現粉紅色澤，吃起來軟嫩多汁，湯頭又很鮮甜可口，配上煮到軟爛的配料蘿蔔，從湯頭到配料都是必吃！

在 Instagram 查看這則貼文 雖然沒有太多裝潢的路攤小吃，但比起這碗喝的到老闆用心熬煮鮮甜的蘿蔔排骨湯，有時候簡單的東西也是很滿足的享受 KEVIN（@chihwei31）分享的貼文 於 PST 2017 年 11月 月 7 日 上午 4:13 張貼

地址：台北市萬華區梧州街46巷

(中時電子報)