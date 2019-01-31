觀光客去龍山寺！內行人吃炒飯胡椒餅魷魚羹

今天就帶大家來到網友熱議求姻緣最靈驗的萬華龍山寺，在向月老許願後，究竟該吃什麼呢？快來跟著編輯一起吃遍萬華的道地美味！
▍艋舺阿龍炒飯專門店
來到龍山寺絕不能不知道阿龍！曾被「全台美味炒飯大評鑑」票選為第6名，雖然曾在去年停業一陣子，但如今復出啦～但目前只剩兩個位子的立食區，夯到就連平日中午都要等上一小時排隊。
除了炒飯粒粒分明，吃起來料多又夠味，「每日一湯」更是獨家特色，包含丟進整隻蝦子的酸辣海鮮湯、貢丸湯，甚至近期天氣轉涼，老闆貼心煮出紫米粥替大家補血，怎能讓人不被圈粉啦～
地址：台北市萬華區西園路一段230號
▍福州元祖胡椒餅
位在萬華龍山寺前，窄巷中的福州元祖胡椒餅一直都是榜上有名的點心。主打用古早的碳火去烘烤，光是站著排隊都會被香氣薰暈啊～
剛出爐的胡椒餅麵被炭火烘到酥脆，內餡塞入滿滿青蔥末，配上醃製過的絞肉，吃起來屬於偏甜口感，帶著剛剛好的油脂，配上胡椒的燻辣滋味真的超讚，記得燒燙燙的吃更好吃。
地址：台北市萬華區和平西路三段89巷2弄5號
▍兩喜號魷魚羹
想吃古早味，來這家超過90年的老字號準沒錯！料多到滿出來的魷魚，配上鮮美的湯頭，真的超順口，特別推薦多加點醋，更增添清爽風味。
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📍Wanhua Dist., Taipei City /량시하오유위겅/ - /분류/ 대만식 먹거리 - /주소/ 📍본점 No.245, Guangzhou St., Wanhua Dist., Taipei City 📍서원점 No.194, Sec. 1, Xiyuan Rd., Wanhua Dist., Taipei City - 🧡프로모션 방법［7/1-11/30］： 「FUN TAIPEI 세트」：요우위껀+차오미펀+채소반찬(NT$150)반찬 하나 무료 - 🧡Introduction： 서기 1921년 (민국 10년) 원조 진양희씨가 18세였던 일제강점기 당시 맹갑 용산사 소방대 옆(현 맹갑공원 분수지)에서 멜대를 짊어지고 창업을 시작하신 이래로 선친 진청수 씨가 23세였던 당시 가업을 전수받으셨으며 원조를 기념하고자 가업을 이어가는 가게의 이름을 ‘양희’로 지어 현재 본점의 기초를 다지는 유래가 되었습니다. 양희호의 오징어갱은 푹 삶는 방식을 사용하며, 가장 먼저 최상급 품질의 좋은 식감을 가진 오징어를 엄선하여 정성스럽게 끓여내어 개운하면서도 깊고 신선한 맛을 자랑하며 질리지 않습니다. 이에 최상급의 신선한 연육으로 빚어낸 부드러운 오징어볼 및 훌륭한 품질의 오징어를 곁들이면 양희호에서 전통적으로 내려오는 독자적인 맛을 느끼실 수 있습니다. 양희호의 경영은 3대에 걸쳐 부부가 함께 가업을 이어나가고 있으며 용산임시시장(현 용산사 전철역 옆)의 가게가 철거된 관계로 서원로에서 가게를 임대하여 영업을 이어나가고 있습니다. 부부는 가업에 대한 사명감을 가지고 비가 오나 바람이 부나 연중무휴로 영업을 이어나가고 있으며 가업을 이어나가는 과정은 쉽지 않았지만 양희호를 찾아주시는 모든 손님들이 ‘양희호 오징어갱’의 맛에 만족할 수 있게끔 부단히 노력하여 ‘양희호’를 현재까지 이어오고 또 발전시킬 수 있었습니다. - #FunTaipei #韓老饕 #한국미식가 #兩喜號魷魚羹 #LiangXiHaoSquidSoup #LiangXiHao
地址：台北市萬華廣州街245號
▍小南鄭記台南碗粿
這家可是祖傳三代，超過一甲子的傳統美味，綿綿的碗粿配上店家的獨門醬汁，不油不膩口，超容易讓人秒殺它，我真的可以天天吃啊～
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[ 碗粿 ] 碗粿真的是很道地很道地又很迷人的台灣小吃 在台北，碗粿不像滷肉飯這麼普及，所以後來在台北也只習慣了小南鄭記台南碗粿，所以如果有機會經過，絕對要嗑ㄧ碗的 從小在高雄就習慣了南部的碗粿，深色的粿，裡面有香菇、豬肉、蛋黃⋯⋯很多配料，吃起來就很滿足 鄭記的碗粿吃來嫩彈有米香，醬汁不過鹹，是我喜歡的南部味 習慣先切割出一兩小塊碗粿，讓醬汁流進洞裡，吃兩口原味之後，開始加上很多的蒜末醬上去，讓之後的每一口碗粿都有蒜香，碗粿與蒜末醬真的超搭的 然後一定要搭配一碗虱目魚焿做為Ending 每次回台北吃了碗粿，就會很踏實的覺得自己是個台灣人，超愛碗粿！ 。。😍❤❤❤❤。。 #taiwanesefood #taiwan #taipei #foodstagram #foodlover #foodporn #deliciousTaipei #Savoryricepudding #Wagui #BowlRiceCake #eatingishappiness #台灣美食 #台灣小吃 #台灣 #台湾 #臺灣 #台北 #臺北 #萬華 #美食 #食 #好吃 #好食 #碗粿 #小南鄭記台南碗粿 #台湾料理
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🚈捷運龍山寺站1號出口 #小南鄭記台南碗粿 龍山寺站過條街就到了的店 店內賣得東西超簡單：碗粿和虱目魚丸羹 我有點偏愛這種店 一來沒有選擇困難 二來一次就能把店裡的東西都吃過 三者就是能持久單賣幾樣品項而存活至今 代表東西不會太雷 #碗粿 NT$40 一碗碗粿 飽含了所有我想吃的料：肉塊、蛋黃、蝦子 碗粿淡淡米香加上強烈的蒜泥跟甜辣醬 滋味真是一絕 其實我對碗粿沒啥研究也很少吃 但這個味道我覺得很可以！👍🏻 #虱目魚丸羹 NT$35 很小一碗 但丸子還算多 勾芡也漂亮 沒有結塊 跟碗粿意外的搭 - 這裏出餐很快 一進門就會被問碗粿加湯？ 然後馬上送上 因此趕時間或是一個人都很適合來哦哈哈 - #梅姬捷運龍山寺站系列文 🕘營業時間：Mon.-Sun. 10:00-23:30 🏠地址：台北市萬華區西園路一段216號 💆🏻📘FB🔍：🙅🏻♀️🙅🏻♀️ #台北 #早餐 #早午餐 #晚餐 #宵夜 #萬華 #古早味 #龍山寺站
地址：台北市萬華區西園路一段216號
▍阿婆油飯
位在新富市場內，這淋上肉燥、粒粒分明的油飯，是許多在地萬華人的最愛，更是許多旅遊節目都爭相報導過的40年老店，另外口感Q彈的糯米腸也是推薦單品。
地址：為新富市場內攤販，位在萬華的三水街上，從康定路入口進入即可抵達。
▍原汁排骨湯
排隊人潮從來沒有斷過的爆推美食就是它！招牌的原汁排骨湯，裡面有超大一根排骨，巨無霸尺寸讓人光看了就口水直流，一口咬下就能看到排骨肉呈現粉紅色澤，吃起來軟嫩多汁，湯頭又很鮮甜可口，配上煮到軟爛的配料蘿蔔，從湯頭到配料都是必吃！
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🍴龍山寺·原汁排骨湯 天氣越來越冷來一碗排骨湯超暖胃😍😍非常容易忽略的一家小吃攤沒想到排骨湯這麼厲害！！平價又美味٩(˃̶͈̀௰˂̶͈́)و算是萬華區的隱藏版美食！ - 排骨湯$70 超級浮誇的排骨湯！！每一碗都給這麼大塊，不像一般的排骨湯沒什麼肉又很難啃，這家燉的很爛，骨肉分離非常棒！還可以沾醬油膏+店家調的醬(有加蒜頭辣椒)蘿蔔也給的不少，湯頭有蘿蔔的清甜味，加湯不用錢哦！是碗誠意十足的排骨湯！ - 高麗菜蛋炒飯$20 喝排骨湯配這碗炒飯剛剛好！有炒飯的香味不過我這個重口味覺得味道偏淡。 - 台北市萬華區梧州街46巷2號 #yui吃台北 #原汁排骨湯 #萬華美食 #龍山寺 #台北小吃
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【爌肉飯.🐽】 好啦，我必須承認 台北真的吃不到什麼好的爌肉飯😓 如果還要再加上 早上6:00~9:00之間 那能選的店家 幾乎是微乎其微🤧 ....... 其實這家最有名的是排骨湯 本是我的最愛 每次就只點”滷肉飯&排骨湯” 但看到那一大鍋的焢肉😋 總想著有一次一定要來吃吃看 要不然就好像是 三過家門而不入的感覺 莫名產生的失落感 但，古人說得好 相見不如耳聞🙈🙉 至於輸多少 我只能說”輸很大”🚼🚼 肉的彈性、肉味、肉的飽水度 真的所剩無幾 大概就只剩下那一點點的 醬油味跟八角香 ...... 不過話說回來 像這樣傳統且粗曠的在地小吃 一般的主要消費客人 多半是特別早起的勞動人口 因為消費對象 所面對到的末端價錢設定 自然而然沒辦法 有更精緻的呈現 以及而外增加更多地運送成本 最後當然 吃入嘴巴裡面的那塊肉 在這樣的環境當下 我們就不應該要求太多了 ... 我懷念彰化的”夜市”爌肉飯 他始終是我心目中的第一名 他用的豬肉真的有夠好👍 ...... #爌肉飯 #早餐 #breakfast #아침식사 #朝ごはん #朝ごパン #美食 #pork #相機食先 #料理 #chinesefood #中華料理 #cook #台湾料理 #food #foodporn #foodie #delicious #美味しい #yummy #맛있다 #foodstagram #먹스타그램 #맛스타그램 #nom #like4like #likeforlike #follow #followforfollow #followme
地址：台北市萬華區梧州街46巷
(中時電子報)