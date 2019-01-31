在地人求低調！鴨母寮垃圾麵布丁當歸飄香一甲子

2019年01月31日 15:12 中時電子報 楊婕安

堪稱全台南最好吃的市場就是「鴨母寮市場」，如果你不是台南人，可能連聽都沒聽過，但其實隱藏版美食超多～今天就幫大家精選鴨母寮市場內5家必吃的隱藏版小吃！

▍鴨母寮當歸鴨​

（圖／愛評網提供）

主打當歸鴨料理，沒有店名也沒有掛招牌，一開就是50多年，沒有在地人帶路很難發現這一間。用餐時間必客滿，大部份都是在地老顧客來吃居多，幾乎沒有觀光客。

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當歸鴨麵線，整隻大鴨腿配上紅麵線，湯頭有濃郁的中藥香，鴨腿燉煮得非常軟嫩，肉質細嫩，輕輕一咬就化開，真的太欠吃啦！

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店址：台南市北區成功路144號

營業時間：09:30–18:40

▍鴨母寮市場垃圾麵

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超人氣卻相當低調的麵攤，從第一代開業到現在也有六十幾年，一直都超受在地人歡迎。一早六點半開賣就人聲頂沸，這間店生意真的非常好，接近中午時間，想吃就得先排隊囉！

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仔細一看，爐子下面竟然是用炭火煮麵，用炭火煮出來的湯頭明顯不同，而且拿捏的火候可是要有一定功力才能駕馭，好吃真的不是沒原因！

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眼前這是大碗，以如此大的份量來說，CP值可說是超高！使用陽春麵條，簡單加些青菜、豆芽韭菜，還有一些配料丸子，其中香氣逼人的肉燥也是這碗麵好吃的精華所在。

店址：台南市中西區成功路215號

營業時間：06:30–13:30

▍泉成點心店

（圖／愛評網提供）

一早起床，吃麵配古早味炸物的泉成點心店，是老台南人的隱藏版早餐！店裡面竟然有賣阿婆水，完全是爸媽年代的兒時回憶，一定要買一瓶來喝喝看喔～另外這裡的炸蝦超特別，就像蝦餅一樣，一整塊的蝦子含量真的不少！吃起來很有彈性又新鮮。

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除了炸蝦，更推薦的是炸土魠魚塊，內層的魚肉吃起來相當軟嫩，不會乾乾硬硬的，更完全沒有油耗味，吃進嘴的都是新鮮。

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店址：台南市北區裕民街1號

營業時間：07:30–13:30

▍松村燻之味

（圖／愛評網提供）

老字號的松村，是台南人心中的好滋味，煙燻過後的鴨肉嫩而多汁，肥嫩程度剛剛好，一上桌很容易瞬間秒殺！而一旁的黑色醬汁，不是沾醬喔～是拿來煮鴨肉冬粉湯的醬，當地老饕都建議可以跟老闆要一包回家煮。

（圖／愛評網提供）

店址：台南市北區成功路140號

營業時間：08:00–12:00

週一公休

▍弘記美食店（鴨母寮布丁）

（圖／愛評網提供）

隱身傳統市場旁的古早味布丁店，沒有掛招牌一賣就是69年，所以也被大家直接叫「鴨母寮布丁」，是在地人都知道的隱藏版布丁店，去年也一度在IG上爆紅。店裡除了正常版小顆布丁外，每週六日還有販售超大顆布丁，限量供應只賣20顆，晚來保證買不到！

（圖／愛評網提供）

小布丁焦糖香甜不膩口，甜度剛剛好。店家會大布丁先放在冰箱裡存放，冰涼口感吃起來比小布丁更細緻綿密，蛋香味跟焦糖香也特濃！有機會去一趟的話，記得絕對要搶個布丁回家！

（圖／愛評網提供）

店址：台南市北區裕民街3號

營業時間：07:00–12:00

週一公休

(中時電子報)