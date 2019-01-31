甕缸雞太誘人！來紫南宮必吃黃金皮脆肉嫩

大家都知道求財就要衝南投竹山的紫南宮，不僅是全台最知名的土地公廟，更是南投知名的旅遊景點，每年都有各地信徒專程來求發財金。但紫南宮附近到底有沒有什麼推薦的美食呢？現在就跟著我們一起來看看～
▍陳記甕缸雞
位於紫南宮附近的南雲路上，因為價格樸實，口味都是在地鄉土料理，所以很受饕客歡迎！主打的甕缸雞，都是先用五香粉、中藥等古早香料醃製，吃起來香又入味，加上用龍眼木燻烤，皮脆肉多汁，沾點雞油再佐以胡椒調味，吃起來別有滋味，中藥香氣四溢的雞肉人氣超高。如果是一般人少的話可以考慮單點熱炒與甕缸雞。
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🐓🐓🐓甕仔雞 🌏南投.竹山 🏠陳記甕缸雞 💰價格: 約300/人 📝好食: 🌕🌕🌕🌖 ********************** 🚩陳記甕缸雞$550 🚩招牌桂竹筍$190 🚩翠綠山翡翠$180 🚩蔥花煎蛋$100 到紫南宮後可以順道吃的鄉土料理 離紫南宮很近大概5分鐘的車程而已 除了划算好吃以外 有冷氣和停車位又值得大大加分 吃甕仔雞就是需要專業剝雞手😎 用龍眼木烤出來的甕缸雞 烤成深棕色的皮比較乾乾脆脆 和一般的甕仔雞吃起來不同 肉本身的鹹度夠而且頗嫩不會柴 不然也可以沾附的雞油或是胡椒鹽添增口感 很特別的山翡翠就是在紫南宮外攤販賣的 看起來有一點像連綿整串的韭菜花 但吃起來脆脆口感又像是金針花 第一次的體驗還不錯好吃 其他的菜就很一般般 真的可以來吃雞就好哈哈 #南投#南投美食 #竹山 #竹山美食 #紫南宮 #紫南宮美食 #甕仔雞 #甕缸雞 #陳記 #陳記甕缸雞 #胖綺吃南投 #胖綺餵食中 #nantou #zhushan #chicken #foodie #popyummy #igtaiwan #igfood #yummyday #ifoodies #girleatworld #lovefoodchi #taiwanfood
地址：南投縣竹山鎮南雲路175號
▍福伯黃金雞
其實去過的人都知道，在前往紫南宮的路上，沿途的風光全是一間接著一間的甕仔雞店，如果毫無頭緒，那就來這家在地人激推的福伯黃金雞吧！一走進店內，就可以看到閃亮亮的褐色黃金雞，看起來無比誘人，金黃的脆皮外表，散發出迷人的油亮光澤，佐料除了胡椒鹽外，還附上雞油供沾取，肉質外脆內嫩，一點都不乾柴，肌肉紋理線條美麗，輕輕一咬就剝離，也難怪網路評價超高。
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#擠擠吃南投 - 【福伯黃金雞】 - 🔸脆皮黃金雞$550 🔹XO醬手工麵線$50 🔸脆皮肥腸$150 🔹水蓮菜$100 —————————— 南投竹山的紫南宮平日就人聲鼎沸，過年期間更是人潮洶湧，除了旁邊有許多的美食小攤販，上網查了一下好像很多人都會吃這間「福伯黃金雞」🐔 黃金雞真的好脆皮喔～雞肉多汁不乾澀！尤其是雞腿更加嫩口！可以單吃或是沾取胡椒鹽～好過癮啊 麵線的部分我也覺得還不錯～雞油搭配ＸＯ醬，有點油不過味道挺濃郁的！ 其他的菜色則中規中矩～下次如果來紫南宮拜拜的話可以一試❤️ —————————— 📬/南投縣竹山鎮集山路一段1835號 ⏰/09:00–19:00 ☎️/04 9262 4767 —————————— #台灣#台灣美食#台湾#台湾旅行#南投#南投美食#福伯黃金雞#竹山#竹山美食#甕缸雞#黃金雞#紫南宮 #Nantou#Nantoufood#Nantoutravel#instafood#foodphoto#Taiwan#taiwanfood#yummy#yum#foodie#food#igfood#igfoodie#cuisine#popyummy#yummyday#travel
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#福伯黃金雞 #甕仔雞 評價：❤️❤️❤️❤️🖤 口感：皮很脆、連雞胸肉都很嫩，超好吃😋。 #肥腸 評價：❤️❤️❤️🖤🖤 #水蓮 評價：❤️❤️❤️🖤🖤 #泰式涼拌海鮮 評價：❤️❤️❤️🖤🖤 口感：只有魚皮跟蝦仁，端上來，看到時，每個人都傻眼，但傻眼歸傻眼，味道沒偏掉，還是泰式口味的。 #腸旺鴨血 評價：❤️❤️❤️❤️🖤 👉🏻總評：每一道菜真的都好好吃，缺點就是份量少少的辣，一定還會再回訪‼️。 👉🏻地點：557南投縣竹山鎮集山路一段1835號 👉🏻電話：04 9262 4767 👉🏻時間：09:00-19:00 #南投 #南投美食 #甕仔雞 #吃 #吃貨 #中式 #中式料理 #eat #delicious #nantou #nantoufood #taiwan #taiwanfood #chicken
地址：南投縣竹山鎮集山路一段1835號
(中時電子報)