甕缸雞太誘人！來紫南宮必吃黃金皮脆肉嫩

2019年01月31日 15:12 中時電子報 楊婕安

大家都知道求財就要衝南投竹山的紫南宮，不僅是全台最知名的土地公廟，更是南投知名的旅遊景點，每年都有各地信徒專程來求發財金。但紫南宮附近到底有沒有什麼推薦的美食呢？現在就跟著我們一起來看看～

▍陳記甕缸雞

（圖／愛評網提供）

在 Instagram 查看這則貼文 許珈綺（@xjq_crazy）分享的貼文 於 PST 2016 年 12月 月 23 日 下午 10:55 張貼

位於紫南宮附近的南雲路上，因為價格樸實，口味都是在地鄉土料理，所以很受饕客歡迎！主打的甕缸雞，都是先用五香粉、中藥等古早香料醃製，吃起來香又入味，加上用龍眼木燻烤，皮脆肉多汁，沾點雞油再佐以胡椒調味，吃起來別有滋味，中藥香氣四溢的雞肉人氣超高。如果是一般人少的話可以考慮單點熱炒與甕缸雞。

（圖／愛評網提供）

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在 Instagram 查看這則貼文 大吉大利，中午吃雞！ Kevin Ma（@love42k）分享的貼文 於 PST 2018 年 2月 月 25 日 下午 9:48 張貼

（圖／愛評網提供）

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地址：南投縣竹山鎮南雲路175號

▍福伯黃金雞

其實去過的人都知道，在前往紫南宮的路上，沿途的風光全是一間接著一間的甕仔雞店，如果毫無頭緒，那就來這家在地人激推的福伯黃金雞吧！一走進店內，就可以看到閃亮亮的褐色黃金雞，看起來無比誘人，金黃的脆皮外表，散發出迷人的油亮光澤，佐料除了胡椒鹽外，還附上雞油供沾取，肉質外脆內嫩，一點都不乾柴，肌肉紋理線條美麗，輕輕一咬就剝離，也難怪網路評價超高。

地址：南投縣竹山鎮集山路一段1835號

(中時電子報)