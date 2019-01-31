不拿香也要拜！行天宮4大美味祭五臟廟

2019年01月31日 15:12 中時電子報 楊婕安

位於台北，被網友一致票選為最靈驗的的行天宮，又稱恩主公廟，主祀關聖帝君，不只保平安、順遂，工作、事業遇到難題也能來請求關公指點迷津。尤其很有名的排排站「收驚」儀式，就連日常也能來。今天就來公開行天宮週邊的四大人氣美食，讓大家心靈滿足肚子也飽足喔！

▍小六食堂

（圖／愛評網提供）

小六食堂可說是行天宮周邊最高人氣的日式料理店！老闆對食材向來是精益求精，常常到處挖好食材來料理，價格卻相當親民，擺上滿滿日本白魽、青魽、真鯛、干貝、甜蝦的海鮮丼也只要200多塊。

（圖／愛評網提供）

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最特別的是豬排，一般炸豬排不是里肌就是腰內，老闆硬是開發了炸離緣肉，台語叫做「離緣肉」，正式名稱叫「二層肉」，是位於豬皮下方和里肌中間的薄薄一層肉，肉質軟嫩，數量少、價位高，吃過的人都直呼「一吃成主顧！每次來總要點個一份吃吃。」

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除了海鮮之外，炸日本和牛也是相當高人氣的品項，牛味甜味與爆出來的肉汁超犯規。

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地址：台北市中山區松江路259巷8號

▍阿城鵝肉

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來到這，直接「鵝油飯」點下去就對了！又香又不油膩，是許多鵝肉控力推的最愛，而這裡的香腸則是很下飯的必點小菜，尤其剛烤好的酥脆外皮一點都不油，加上蒜片一起吃非常夠味。

（圖／愛評網提供）

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鵝肉是最主要的亮點，通常最上面第一層會去骨，是最好吃的部位啊～肉嫩又多汁，搭配薑絲跟特製醬一起吃很爽口，加上份量不小，一口接一口超滿足。

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地址：台北市中山區吉林路105號

▍阿紅的涮涮鍋

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外觀看起來就像一般家庭涮涮鍋一樣平凡，內容物卻讓人大大驚奇，原來阿紅最厲害的是主打新鮮高品質的肉品，店內更有專業侍肉師來切肉！想吃平價又新鮮現切的肉就是它了！

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現場選擇相當多，豬、牛、羊、海鮮都有，適合全家人來聚餐。而人氣最高的精選牛肉鍋，被肉控們大推必吃，裡面有：翼板牛肉、霜降牛肉以及低脂板鍵，400多塊就能一次可以吃到三種不同部位，難怪會被推為CP值超高。如果你是大胃王，還想多吃肉，也可以選擇加點半份肉，非常貼心。

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地址：台北市中山區吉林路249號

▍紅翻天生猛海鮮

（圖／愛評網提供）

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主打百元熱炒、生猛海鮮，每天都是不到5點就立馬滿位，想攜家帶眷來吃晚餐真的要提早！最推薦的菜色是客家小炒，滿滿的豆干、魷魚、豬肉、芹菜炒得鹹香鹹香，非常好吃又下飯；而宮保雞丁也是人氣菜，吃得到細嫩的雞腿肉，成本比一般雞胸肉高上許多，口感更是好得沒話說。

（圖／愛評網提供）

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紅翻天師傅的炒功真的夠水準，炒菜的表現都不錯，加上每一份湯都超大碗，便宜好吃、份量足夠，如果是一家大小想飽餐一頓，是個省錢好選擇。

（圖／愛評網提供）

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地址：台北市中山區吉林路239號

(中時電子報)