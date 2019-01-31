冬季食補！9間除了薑母鴨外麵線鴨肉丸紅蟳必嚐

2019年01月31日 15:13 中時電子報 楊婕安

雖然今年是忽冷忽熱的暖冬，但永遠人氣強強滾的薑母鴨還是必吃！今天就幫大家整理出全台必吃的9間薑母鴨店，不論是湯底濃、鴨肉Q彈還是價格親民，每一家都有不同特色，只有內行人才知道啦！

▍台北 大頭鴨紅蟳薑母鴨

（圖／愛評網提供）

店址位在承德路上，也在寧夏夜市週邊，從捷運雙連站2號出口出來，走個5分鐘即可抵達，主打平價又能吃飽，基本款的薑母鴨只要300元，加了一整隻紅蟳也不過800元，完全不用擔心爆預算～尤其紅蟳細緻鮮甜，膏的比例也不少，和薑母鴨煮在一塊意外超搭，湯都可以無限續加，一碗接一碗就能讓人越喝越暖。

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地址：台北市大同區承德路二段108號

▍新北 三重霸味薑母鴨

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位於三重的霸味薑母鴨，據說是全台最夯的薑母鴨店，每年冬天勢必都擠滿人，天氣冷的時候更是需要早一點來排隊才有位子。鴨肉緊實、鴨胗脆口，不同部位都有不同爽度，一邊吃一邊還能請店員續湯，湯頭越煮越香濃，滿滿薑香、麻油香、米酒香與鴨肉融為一體真的超誘人。

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地址：新北市三重區重陽路一段100號

▍新北 新莊月明薑母鴨

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一旦天氣冷，人潮就會瞬間爆滿！這裡的每一鍋薑母鴨都是等客人點了之後，才現場以麻油爆香老薑母，接著加入一整瓶的米酒與當歸、肉桂等中藥材現場熬煮，湯濃、配料多也成為當地的人氣店。

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地址：新北市新莊區建國一路111號

▍台中 帝一薑母鴨

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湯頭甘甜又順口，酒味薑味都不會太重，是大人小孩都會愛的口味！鴨肉則是帶有嚼勁，但不會因為一直熬煮而變柴，特別推薦加入豆皮、金針菇、筊白筍等蔬菜，讓配料吸飽湯汁更能凸顯風味。

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地址：台中市大雅區中清東路78號

▍台南 金帝元薑母鴨羊肉爐

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薑母鴨選用正宗紅面番鴨，偶爾還能吃到小驚喜紅面番鴨的鴨腱，來這請記得「先吃羊肉爐，後吃薑母鴨」，羊肉爐湯頭喝起來清甜，完全沒有羊羶味。薑母鴨則有著濃厚的麻油香、薑香，整體味道濃厚，略辣口。以湯頭的濃厚程度來說，先喝淡的羊肉爐，再喝濃的薑母鴨，一次雙重享受呢！

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地址：台南市南區大同路二段162號

▍台南 馨味薑母鴨

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看似尋常又普遍的薑母鴨進補店，因有胡椒白菜雞與三杯雞而躋身台南在地人私房美食名單中，「馨味薑母鴨」是間一年僅營業三季的餐館，以爽口甘甜的胡椒雞成了超熱門店，還有饕客們大力推薦的三杯雞炒米血更是不能錯過，薑母鴨店的雞肉料理呈現了店主用心烹煮的甜美，紮實鮮嫩的吮指滋味值得嚐嚐。

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地址：台南市北區北安路一段66號

▍屏東 雄霸天下薑母鴨

一甕只要250元的價錢真的很親民，主打以炭火直熱方式去加熱，保證吃完的時候還是冒著煙呢！湯頭濃郁好喝，來這必點基本配料「鴨肉丸」，多汁又有彈性，被網友封為最好吃的鴨肉丸。

地址：屏東縣屏東市和平路280號

▍高雄 555帝王食補薑母鴨

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又是一家不到300塊的高cp值薑母鴨，不僅吃得到連骨帶肉的Q彈鴨肉塊，鍋底更只要280元，其他單點項目也不貴，是一家以cp值取勝的鴨母鴨名店。

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地址：高雄市三民區十全二路109號

▍高雄 皇茗炭燒薑母鴨

（圖／中時電子報資料照）

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使用炭燒的皇茗薑母鴨是高雄老饕心中的好滋味，藉由炭燒加溫還能聞到淡淡的炭香味，湯頭則是屬薑汁味較重，麻油味較不厚重，所以吃完不會覺得口乾舌燥，丟入不同的食材及蔬菜邊煮邊吃，湯頭最後會呈現鮮甜味，在高雄也有許多分店，每間幾乎都擠滿聞香而來的饕客。

（圖／愛評網提供）

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地址：高雄市前金區七賢二路238號

(中時電子報)