2020台灣燈會在台中！盧秀燕感謝中央

2019年01月31日 15:20 中時 林欣儀

2020年台灣燈會確定落腳台中！目前場地朝后里花博園區、豐原葫蘆墩園區及水湳中央公園規畫，台中市長盧秀燕特別感謝中央官員促成，她說，辦燈會能提升台中市能見度、有助於拚經濟。至於會不會與迪士尼接洽米老鼠授權？盧秀燕強調不排除各種可能。

「2020台灣燈會在台中、2021落腳新竹！」交通部長林佳龍中午也在臉書PO出這個好消息，他指出，台灣燈會舉辦30年，逐漸朝科技化、國際化發展，今年在屏東就選用特色物產作為主燈，呈現濃厚在地精神。

盧秀燕接獲通知、神情難掩興奮，她表示，日前行政院宣布2020燈會尚無著落、原則上選在中部，即請觀旅局儘速提案，後來因內閣改組，市府又二次提出，很感謝前後院長賴清德、蘇貞昌及交通部長林佳龍全力促成。

盧秀燕說，台中市要拚經濟，必須爭取國內外重大節慶活動、吸引人潮，相信市府團隊一定能辦好燈會。目前市府提出花博后里園區、豐原葫蘆墩園區及水湳中央公園3處場地，但最後地點將待舉辦規模、交通配套措施評估後才能確定。

此外，對於鼠年燈會規畫方向、是否考慮爭取迪士尼米老鼠來台中？盧秀燕強調，燈會主燈由交通部規畫設計，但周邊仍有許多展覽、活動，不排除與迪士尼接洽，也歡迎大家提出各種好構想。

(中時 )