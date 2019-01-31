2020台灣燈會在台中！盧秀燕感謝中央

台中市取得2020年台灣燈會主辦權，市長盧秀燕（中）特別感謝中央促成。（林欣儀攝）

友善列印
中時

2020年台灣燈會確定落腳台中！目前場地朝后里花博園區、豐原葫蘆墩園區及水湳中央公園規畫，台中市長盧秀燕特別感謝中央官員促成，她說，辦燈會能提升台中市能見度、有助於拚經濟。至於會不會與迪士尼接洽米老鼠授權？盧秀燕強調不排除各種可能。

「2020台灣燈會在台中、2021落腳新竹！」交通部長林佳龍中午也在臉書PO出這個好消息，他指出，台灣燈會舉辦30年，逐漸朝科技化、國際化發展，今年在屏東就選用特色物產作為主燈，呈現濃厚在地精神。

盧秀燕接獲通知、神情難掩興奮，她表示，日前行政院宣布2020燈會尚無著落、原則上選在中部，即請觀旅局儘速提案，後來因內閣改組，市府又二次提出，很感謝前後院長賴清德、蘇貞昌及交通部長林佳龍全力促成。

盧秀燕說，台中市要拚經濟，必須爭取國內外重大節慶活動、吸引人潮，相信市府團隊一定能辦好燈會。目前市府提出花博后里園區、豐原葫蘆墩園區及水湳中央公園3處場地，但最後地點將待舉辦規模、交通配套措施評估後才能確定。

此外，對於鼠年燈會規畫方向、是否考慮爭取迪士尼米老鼠來台中？盧秀燕強調，燈會主燈由交通部規畫設計，但周邊仍有許多展覽、活動，不排除與迪士尼接洽，也歡迎大家提出各種好構想。

(中時 )

小畫家綺綺爸媽》陪女兒抗病10年… 穿背心拍片傳FB 林佳龍怒：不准…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。