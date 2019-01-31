中市機動派出所 春節為民服務全方位

2019年01月31日 15:18 中時 盧金足

台中市警察局第六分局設置「機動派出所」，執行巡邏、守望、交通疏導、受理民眾報案及為民服務等各項工作，使民眾過一個平安快樂春節。（盧金足翻攝）

農曆春節期間，台中市政府警察局第六分局加強重要節日安全維護工作針對治安、交通需求及為民服務等項目，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸，運用組合警力，選擇適當時間，設置「機動派出所」，執行巡邏、守望、交通疏導、受理民眾報案及為民服務等各項工作，使民眾過一個平安快樂春節。

台中市政府警察局第六分局分局長陳武康特別於春節前，率分局偵查隊長、交通組長、派出所所長、志工媽媽等人及可愛警察人型娃娃吸引路人的眼光，現場亦受理各類案件與其他為民服務。

台中市水湳零售市場，簡稱水湳市場，是一個位於北屯區中清路附近的民有傳統零售市場，市場內主要販售生活用品、生鮮蔬果、各式肉品海鮮、五穀雜糧以及少量乾貨等。

該市場通常於台灣地區傳統重要民俗節日後休市數日，此外全年無休，營業時客源眾多，除了在該處設置機動派出所外，警方並徒步沿街宣導透過主動接觸民眾，實施預防犯罪及交通安全宣導。

陳武康表示，藉由在特定區域展現「警察勤務執行機構」，讓民眾充分感受到警察無所不在，更收嚇阻犯罪效益。民眾看到警察娃娃，紛紛大呼「卡哇伊！」爭先和娃娃拍照，獲得大大讚賞，拉近警民之間的距離。

(中時 )