歐盟、歐洲議會挺台外交部感謝

2019年01月31日 16:13 旺報 張國威

針對大陸國家主席習近平於1月2日發表對臺談話後，歐盟本(1)月30日再度強調，兩岸和平穩定符合歐盟重大利益，歐盟尊重臺灣治理體系及民主、人權及法治等價值，重申將持續與臺灣在不同領域發展合作關係，盼兩岸維持現狀，並鼓勵雙方進行對話。我外交部1月31日對歐盟再度肯定民主臺灣，並呼籲兩岸維持現狀，表達歡迎及誠摯感謝。

歐洲議會於1月30日在比利時布魯塞爾召開的小型全會中，就「中國與臺灣間兩岸關係之最新發展」進行辯論，歐盟執委會人道援助及危機管理執委Christos STYLIANIDES做出上述明確的發言。歐洲議會友臺小組主席Werner LANGEN等近20位跨黨團資深議員，則連番發言抨擊中國領導人提出不放棄對臺使用武力及強加「一國兩制」模式，導致兩岸緊張局勢加劇，強調此舉將損及臺海與亞太區域安全。該等議員強烈反對中國以武力解決兩岸問題，強調兩岸爭端應以國際法為基礎透過和平方式解決，呼籲中國正視中華民國存在的事實，尊重臺灣2,300萬人民堅守的自由民主價值及決定自己未來前途的權利，同時籲請歐盟執委會採取具體行動支持臺灣。

外交部對歐洲議會友人呼應蔡總統「四個必須」談話，再度挺身仗義執言支持臺灣，表示誠摯感謝。

外交部表示，繼歐盟對外事務部(EEAS)、歐洲議會及部分會員國國會陸續公開表達支持兩岸維持現狀及聲援自由民主臺灣後，歐洲議會首度在中國領導人發表對臺談話後，將兩岸政治議題納入全會議程進行辯論，意義不凡，且執委會代表及絕大多數發言議員均對中方表達嚴正立場，顯示歐盟行政及立法部門一致關切中方作為，再度展現對我長期友誼與堅定支持，外交部對此深表歡迎及感謝，並重申將持續與理念相近國家攜手合作，共同捍衛共享的民主價值，以維護臺海及區域和平、穩定與繁榮。

(旺報 )