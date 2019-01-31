警署反毒英雄聯盟拍微電影 夏于喬、黑人拍「歲歲平安」

2019年01月31日 15:54 中時 林郁平

警政署與權可易資訊股份有限公司合作，邀請藝人夏于喬、陳建州等與員警拍攝「真愛你我，歲歲平安」反毒公益微電影，並在31日下午於台北大倉久和大飯店舉行發表記者會。警政署除邀請聯電榮譽副董事長宣明智擔任反毒防毒諮詢總顧問外，也邀請全國模範警察及績優員警代表共襄盛舉，其中，宣明智創設的宣澤科技公司，研發出一款結合半導體科技、生物科技、通訊技術與雲端智慧科技的晶片，裝設在尿斗內管，只要通過的尿液有毒品反應，就會觸發晶片將篩毒資料上傳至雲端。此款篩毒利器已捐贈許多給警察機關執法，並免費提供晶片耗材給警方，公私部門合力打擊毒品犯罪，對於毒品查緝及防制，具有良好成效。

警政署表示，微電影故事是以一個受盡毒蟲家庭迫害的小女孩，在千鈞一髮危急之際，幸獲由夏于喬飾演的緝毒女警相救，而小女孩的母親因吸毒過量送醫不治，緝毒女警決定要給小女孩一個難忘的除夕夜，於是犧牲自己與家人的團圓飯，給了小女孩「歲歲平安」的紅包，並承諾未來也會一直給紅包，保佑小女孩歲歲平安，開心長大。

警政署長陳家欽表示，毒品危害社會家庭與個人甚重，積極緝毒是警察責無旁貸的使命，相當感謝聯電榮譽副董事長宣明智與權可易資訊股份有限公司林董事長的支持與協助，希能透過警民合作、反毒英雄聯盟的成立及微電影的力量，喚醒社會大眾與警察共同站出來向毒品宣戰，讓社會大眾都能「歲歲平安」、安居樂業。

此外，這次反毒英雄聯盟成立，權可易資訊股份有限公司董事長林敬祥為最大推手。林敬祥因為看見毒品摧毀許多家庭，也有感警察查緝毒品、維護治安辛勞，而致力結合警政署成立反毒英雄聯盟，並透過民間力量，未來將由公司購票平台(go票機)交易消費提供每筆20元捐贈警察機關或警友組織，作為反毒及員警照護使用，以強化反毒能量，照護員警福利。

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(中時 )