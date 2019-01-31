李佳芬淚眼為癌症青年找工作 網：對照法國菜肥滋滋

2019年01月31日 15:29 中時電子報 王子瑄

20190130中天新聞 探視病童發小提燈 李佳芬不忍落淚！

高雄市長韓國瑜夫人李佳芬，30日出席「2019 愛河燈會金銀河小提燈發表暨公益活動」，特別送「鴻運豬」提燈給長庚醫院病童。因心疼病童，數度淚崩哽咽中斷病房巡視。擔憂癌症青年出院後不被社會接納，還特別留下秘書電話，承諾將協助找工作。李的真情流露令無數政客相形見絀，網友也無奈留言：「對照法國菜肥滋滋，韓夫人才真正擁有善良的心。」

此次高雄燈以「金銀河」為主題，象徵韓國瑜選前政見：讓高雄市民有「金山、銀山、靠山」。活動更主張公益精神，故記者會於高雄長庚醫院舉行，李佳芬也優先將「鴻運豬」提燈送給長庚醫院病童，並一一慰問病童及其家屬。

「嗨！哈囉！哈囉！嗨！燈籠給你！燈籠給你……」李佳芬將身體蹲得跟孩子們一樣高，溫柔的向孩子們招手，非要將燈籠一一交到小手中才安心。看似平靜，不難發現李佳芬抿著嘴、雙眼紅腫；雖強顏歡笑，神情中卻盡是心疼與不捨。原來，眼前幼童全是病童，而且得的幾乎都是癌症。

「他怎麼了？」李佳芬著急向孩子母親詢問。「惡性腫瘤。」一聽到這個答案，李頓時愣住，隨即將母親緊抱住，兩人都哭了。撐著笑容，提著燈籠走進下個病房，聽到男孩小小年紀就要換肝，有的還在等骨髓移殖，讓李再也強掩不住，瞬間崩潰中斷訪視。

「你是當媽媽的人，其實看到自己孩子生病，就已經很緊張了，我覺得這些小孩……對不起……抱歉！抱歉！」話沒說完，李佳芬再度轉過頭啜泣。「這些小孩必須要這樣長期奮戰，其實對父母親都是很大的煎熬。」病童家屬也被李的真情感動，大喊：「我孫子在你的加持下，一定會早日康復！」語畢，兩人抱在一團相互打氣。

有家長擔心孩子出院後，因為生病不被社會接納難以謀生，李佳芬聞後馬上留下秘書電話，承諾等癌症青年身體好轉，將協助找工作。家長連忙點頭，感念之情溢於言表。

感人至深的畫面觸動無數人，也在網路激起效應。網友紛紛留言：「這就是高雄給人不同的感覺，在拚經濟之時，也有關懷與照顧」、「夫人就是母親柔軟的角色，把人民當成自己的家人，小孩都是自己的子女。以夫人的高度，相信會號召更多愛的力量」、「佳芬姐哭了！很多人也跟著哭了！」、「每天追韓總和佳芬姊的新聞，就是為了看全高雄市民跟著他們一起把人性中的善良，低潮中的希望，把溫暖正義的力量，一點一點散發到各個角落⋯⋯」

也有網友表示：「對照法國菜肥滋滋，韓夫人才真正擁有善良的心」、「想起陳菊、小野、管碧玲、王定宇這群，什麼為了台灣為了民主的假哭，真讓人噁心。」

(中時電子報)