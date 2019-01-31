藍委質疑經濟部繞過彰縣府 風電開發商賺到飽

友善列印
中時

經濟部30日公告2019年再生能源的躉購費率，離岸風電每度收購價從草案的每度5.1元調升至5.5元，同時恢復階梯式費率，並且提高躉購滿發時數。國民黨立院團今舉行記者會，痛批經濟部一路給風電業者開綠燈，刻意繞過彰化縣政府，形同被供應商綁架，讓開發商賺到飽，而後果將是全民負擔。

藍委費鴻泰表示，開發商以撤資為要脅，讓經濟部在躉購費率費率上做出重大讓步，並且刻意繞過彰化縣政府，預計在春節前發出籌設許可，目的為了完成「2025非核家園」的夢想，儘管「以核養綠公投」過關，電業法中的「2025非核家園」的緊箍咒已被拿掉，經濟部仍要跳過彰化縣政府，預計在本周發給外商風電業者籌設許可證。

費鴻泰質疑，政府到底在急什麼？費鴻泰指出，從5.1元調升到5.5元，20年下來全民將多付出1300多億元，這些都是老百姓的血汗錢，總統蔡英文、經濟部、財政部的良心何在？

國民黨團書記長曾銘宗表示，經濟部完全屈服開發商的壓力，按照原本的費率，固定20年每度為5.5元，原先是預告是5.1元，這將會多出1,300億元，與競標價格2.5元，固定20年來計算，必須多付8272億元，勢必轉嫁到電費上由全民買單，費率高到離譜，讓開發商賺飽飽。

曾銘宗指出，經濟部對外宣稱，四家開發籌設許可執照卡在彰化縣政府，接著不顧行政程序，在彰化縣政府還在審議四家開發商的期間，居然要繞過有核准權的地方政府，難道只會了替開發商一路開綠燈，而不顧程序正義了？曾銘宗痛批經濟部不依法行政，簡直膽大包天、胡作非為，呼籲監察院盡速進行專案調查，檢調單位也應該進行偵辦，確保全民用電基本權利，還給全民一個合理的用電價格。

(中時 )

勇伯？外長吳釗燮又開嗆：國台… 實物銀行 蘇揆：用院的力量推動

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。