藍委質疑經濟部繞過彰縣府 風電開發商賺到飽

2019年01月31日 15:59 中時 周毓翔

經濟部30日公告2019年再生能源的躉購費率，離岸風電每度收購價從草案的每度5.1元調升至5.5元，同時恢復階梯式費率，並且提高躉購滿發時數。國民黨立院團今舉行記者會，痛批經濟部一路給風電業者開綠燈，刻意繞過彰化縣政府，形同被供應商綁架，讓開發商賺到飽，而後果將是全民負擔。

藍委費鴻泰表示，開發商以撤資為要脅，讓經濟部在躉購費率費率上做出重大讓步，並且刻意繞過彰化縣政府，預計在春節前發出籌設許可，目的為了完成「2025非核家園」的夢想，儘管「以核養綠公投」過關，電業法中的「2025非核家園」的緊箍咒已被拿掉，經濟部仍要跳過彰化縣政府，預計在本周發給外商風電業者籌設許可證。

費鴻泰質疑，政府到底在急什麼？費鴻泰指出，從5.1元調升到5.5元，20年下來全民將多付出1300多億元，這些都是老百姓的血汗錢，總統蔡英文、經濟部、財政部的良心何在？

國民黨團書記長曾銘宗表示，經濟部完全屈服開發商的壓力，按照原本的費率，固定20年每度為5.5元，原先是預告是5.1元，這將會多出1,300億元，與競標價格2.5元，固定20年來計算，必須多付8272億元，勢必轉嫁到電費上由全民買單，費率高到離譜，讓開發商賺飽飽。

曾銘宗指出，經濟部對外宣稱，四家開發籌設許可執照卡在彰化縣政府，接著不顧行政程序，在彰化縣政府還在審議四家開發商的期間，居然要繞過有核准權的地方政府，難道只會了替開發商一路開綠燈，而不顧程序正義了？曾銘宗痛批經濟部不依法行政，簡直膽大包天、胡作非為，呼籲監察院盡速進行專案調查，檢調單位也應該進行偵辦，確保全民用電基本權利，還給全民一個合理的用電價格。

(中時 )