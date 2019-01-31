降血壓藥近半年來數度出包　3大影響你一定要知道

2019年01月31日 15:40 中時電子報 陳煌祥 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

「咦，降血壓藥怎麼又出問題？」從2018年7月迄今，降血壓藥接二連三出包，如同滾雪球般，包含美國、冰島、加拿大、日本、韓國及台灣都遭殃，愈來愈多問題藥品被回收、下架，到底發生了什麼事?影響有多大?

去年7月，歐洲藥物管理局驗出由中國華海製藥原料做成的降血壓藥纈沙坦（Valsartan）含動物致癌物N-亞硝基二甲胺（NDMA)，根據國際藥檢單位推論，五種沙坦（sartan）類藥物如Valsartan、losartan、Irbesartan、Olmesartan、Candesartan在製造過程中都可能產生NDMA與N-亞硝基二乙胺（NDEA）兩種不純成分。

風暴愈演愈烈，且影響甚鉅，因為這是在全世界大量頻繁使用的藥物。

譬如losartan在美國一年可開出6000萬張處方箋；在台灣，根據健保2017年藥品使用量統計，加總Valsartan 藥物(含複方)一年可開出超過3億顆；韓國媒體報導，根據韓國保健福祉部統計，，持續服用已被停售的相關降壓藥患者，多達17萬8536人。

除了不知已有多少問題藥被吞下肚，專家也擔心，不排除還有更多未爆彈。

食藥署也於1月19日公告，已完成沙坦類藥品的全面調查。這次共抽樣142件原料，有問題的5項原料藥之前已公布停止輸入(見表)，有使用到上述原料的藥品也已完成下架及回收，其餘並未檢出不純物。

影響1：使用量龐大，但目前不致無藥可用

這次出問題的沙坦類降血壓藥，屬於血管收縮素受體拮抗劑(Angiotension II receptor blockers，簡稱ARB)，能阻斷讓血壓升高的路徑，達到降血壓效果，並能減少腦中風及心肌梗塞風險，對腎臟也具有保護作用。「對糖尿病人效果特別好，」榮總心臟內科主治醫師、陽明大學藥理學研究所教授陳肇文指出，除糖尿病人外，心血管疾病的人也會優先使用這類藥物。

沙坦類藥物好用、效果穩定，尤其亞洲人不會出現咳嗽等副作用，因此亞洲國家如韓、日、台的醫師廣泛開給病人服用，使用廣泛。

雖然連續爆出多起回收下架事件，還好，沙坦類藥物仍供應充足。「目前可取代的同種類藥物還很多，」陳肇文強調，沙坦類藥物已使用20多年，原廠藥物過了專利期，仿效其製成的學名藥很多可供選擇，不致無藥可用。

特別要提醒病友的是，就算同種類藥物，換了不同廠牌、批號，每個人的效果可能不同。譬如，有些病人吃A廠牌的藥血壓控制得不錯，換了B廠牌的藥效果就不好。「我們最怕這種會造成起伏(如血壓)的藥物要換藥，」亞東醫院心臟血管內科主任吳彥雯認為，換藥還是有風險，醫生也會很緊張。如果患者血壓控制不穩定，不知道是沒有按時吃藥還是因為換藥緣故，較難調整藥物劑量。

降血壓藥為慢性病長期用藥，建議不要擅自停藥﹔若換藥後如有任何不舒服或血壓突然升高等，請立即告知醫生，做為用藥調整、參考。

影響2：NDMA無立即危害，但長期風險有待觀察

本次查出的藥品不純物NDMA及NDEA，被歸類為「具動物致癌性，但在人體上並無致癌證據」。

美國食藥署（FDA）也公告，問題藥品含NDMA、NDEA2的量很小，是在可接受的安全範圍內（FDA對NDMA的限值是0.3ppm）。

NDMA常見於火箭燃料及農藥配方，是亞硝酸鹽類化合物之一，高雄榮總藥劑部藥物資訊中心藥師毛志民提到，只要二甲胺與亞硝酸鹽在酸性環境下便能反應生成，因此在體內也可能產生，並且微量存在於醃製食品如鹹魚、乾酪、啤酒等酒精性飲料等日常用品中。

FDA也舉例說明安全性，如果每日吃高劑量的含NDMA的纈沙坦Valsartan(320毫克)連續四年，8000人中可能有一人會發生癌症。「國人服用纈沙坦多數僅達每天最高劑量的一半，且國內選用相關問題原料藥時日較短，估計曾服用含NDMA不純物者，攝入量是微乎其微；僅因服用過含此雜質藥品便導致罹癌的機會，理當更低，」毛志民說。

現在沒有危險，但，不代表長期累積不會有問題。

「現在種下的因，不知道多久以後才看得見，」吳彥雯認為，問題應該早就存在了，這次不會怎樣，但累積十年呢？「很難說，是不是會跟塑化劑一樣，十多年後才看到可能造成的不孕或癌症風險？」她心存質疑。

最早發現降血壓藥出包的歐洲藥品管理局提到，現在要公開NDMA可能對病患造成長期風險的資訊還太早，目前仍在持續監測中

不過，這次事件也有好處：確立了NDMA及NDEA的檢驗方式。FDA解釋，這是首次在原料中驗出NDEA與NDEM，推測可能與沙坦類藥物合成方法有關。

曾任藥品審議委員、資深藥師王桂芬解釋，不純物與製程有關，只要訂定檢驗方法及標準，就能檢驗出來，而食藥署在事情發生一個月內就提出檢驗法共各界參考，並要求自行檢驗，值得鼓勵。

影響3：藥價砍，政府監測藥品當更嚴謹

降血壓藥事件也暴露現階段全球藥業面臨的難題：削價競爭。

當藥價愈砍愈低，殺到見骨，藥物品質也堪虞。「令我訝異的是，美國藥品大廠原料也來自中國、印度，」陳肇文說。根據Web MD指出，美國藥廠從1990年在其他國家設廠的機率增加。根據官方統計，近四成藥物是在國外做好的；而每10個藥品中，有8個原料來自其他國家。專家不諱言，低價有可能造成品管較差，而這問題舉世皆然。

「學名藥都會有地雷，最大的問題是品管有沒有做好，」陳肇文認為，FDA向來嚴謹，也有定期查廠，但這次出問題，歐洲藥品管理局懷疑，NDMA是該廠在2012年改變生產程序後出現的。是不是現有的藥品制度、政策應該再檢視，祭出更高規格要求，以及監督審查措施，確保藥品安全，「不要因藥物用久了就疏於查驗，」他說。

吳彥雯認為，當藥價被砍成這樣，國家政策要有能力去控制藥品製成的穩定性，掌控藥物原料及成品安全性。「當扶植國產藥同時，如何去定義好的藥廠，建立民眾信心很重要，」她認為。在不清楚來源的情況下，只能相信大廠。

多數國家政策都希望壓低藥費支出，然而，學名藥廠品管不良造成藥性不穩定或含雜質副作用，結果非但沒有幫患者控制病情，反而造成傷害，其所需要付出的醫療代價，恐怕更高，值得深思。

問題藥品質查詢：台灣食藥署網站

美國食藥署網站

若民眾用藥後出現不良反應，可撥打專線02-2396-0100進行通報。

附表：台灣的沙坦類降血壓藥異常事件通報彙整

附表：台灣的沙坦類降血壓藥異常事件通報彙整。(圖/食品藥物管理署)

1.食藥署全面調查valsartan原料藥異常

2.食藥署調查使用印度Aurboindo Pharma Limited公司Irbesartan原料藥異常

3.印度Mylan Laboratories Limited原料Valsartan事件

4.印度IPCA 原料藥廠Losartan事件

資料彙整：王桂芬

資料來源：食品藥物管理署

(中時電子報)