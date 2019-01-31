花蓮港綠廊道無牆美術館 最後一件作品〈風箏〉到位精彩奪目

2019年01月31日 15:44 中時 范振和

〈風箏〉藝術家潘貞如（右）向花蓮港務分公司經理鄭景文（中）與維納斯藝廊主人林滿津（左）說明創作理念。（范振和攝）

〈風箏〉藝術家潘貞如（右）在作品安置妥適後，闡述創作意涵。（范振和攝）

台籍藝術家潘貞如（右三）、韓籍藝術家景熙準（右四）合力創作〈風箏〉，深受好評。（范振和攝）

「終於，2.4公噸的〈風箏〉飛向青天向日攬月了！」花蓮市維納斯藝廊主人林滿津邀請台韓藝術家創作的耐候鋼〈風箏〉，是花蓮港綠廊道公共藝術系列最後一件作品，31日在眾人祝福聲中妥適安置。

台灣港務花蓮分公司業務處經理鄭景文指出，建構花蓮港濱綠廊道「無牆美術館」，一直是港務公司鏈結花蓮藝文的深深期許，委請維納斯藝廊執行的公共藝術系列作品，今天總算大功告成。

鄭景文說，花蓮港區期待美麗的轉身，於是從船舶運輸、倉儲物流到101年港務公司成立後，開始跨足觀光遊憩，計畫將原本老舊倉庫變妝成藝廊、商場，經過多年改造，花蓮港充滿海洋風情，不再是陰冷無感的砂石堆置場了。

台灣港務公司為了建構花蓮港濱綠廊道，打出「無牆美術館」的口號，要讓在地藝文在大山大海間，勾勒出亮麗的風情，要讓鄉親與遊客更親近海洋，更認識花蓮的美！

林滿津說，花蓮港濱綠廊道「無牆美術館」最後一件公共藝作品就是〈風箏〉，也是唯一由台籍藝術家潘貞如與韓國藝術家景熙準跨國合作的傑作，利用143片耐候鋼材創作1.6公分厚、包括水泥座在內高407公分、展翅寬達319公分、重2.4公噸的作品。

「越厚重的話，耐風、耐震力越強！」潘貞如說明，雷射切割一般用於工業用途，很少用於藝術品，20多年來，她運用雷射切割家具、建築物、藝術品等，但〈風箏〉是她第一件如此大型的雷射作品，同時，專門用於輪船船體的耐候鋼材，一旦生繡後，更有滄桑的美感。

她強調，〈風箏〉的創作理念來自東海岸的特色魚種飛魚，加上她的故鄉花蓮是個能讓思維自在翱翔的美麗天地，因而她希望有件作品能呈現關連性，她很感恩花蓮工作夥伴侯泰安協助焊接組裝完成，也感恩港務公司為花蓮的心血付出。

林滿津指出，如今所有公共藝術作品已鋪陳在600公尺長的綠廊道，大小朋友、情侶、家人都能在此紓發心緒，為「無牆美術館」添加幾許佳話，期盼港務公司與民間持續合作，將花蓮港打造成藝文與產經結合的全方位特色港。

(中時 )