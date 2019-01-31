勞保精算報告出爐 應計負債9.81兆元

2019年01月31日 15:36 中時 王思慧

勞動部勞保財務精算報告今（31）公布，以折現率3.5％與投保薪資調整率1.5％進行估算，精算應計從前次精算的負債8.96兆元，攀升至負債9.81兆元、基金餘額7022億元，2017年保費收支逆差，在2026年破產。2018年保費收入3644億元，給付支出3896億元，收支結餘是負251億元。

勞動部表示，勞保財務精算報告是以2017年12月31日為基準日，投保人數980萬人，與上次差異是因為參保人數增加、平均投保薪資提高及年資增加。精算報告揭露的最適平衡費率為27.94％，與過去三年實際收取的保險費率9％至9.5％，有不小差距。

勞動部政務次長施克和表示，精算報告整體而言，在人口結構精算數據上變動是可預期的；面對社會高齡化少子化財務壓力，將研擬解決方案，依照行政院預算程序在明年會補200億元進來，強調政府負最後責任。另政府撥補機制已在勞保年改草案中明定，未來立法通過後就是法定義務支出，政府會依規定每年撥補。

針對可能會出現的勞保擠兌潮，勞動部勞動保險司長鄧明斌說，在2012年政府的精算報告揭露勞保破產，發生擠兌潮，當時政府沒有拿出具體作為，這次政府積極面對問題，先撥款200億。

另外界質疑，勞動基金政府拿去護盤股市，施克和強調，並沒有拿勞動基金護盤。表示國會監督行政部門樂觀其成，但不能只看單月績效，且從未有「單月虧損超過千億元」一事，他反問今年一月收入是正數，那請問國會是不是要獎勵勞動部？

(中時 )