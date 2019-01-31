採買好時機！暖冬效應年節花卉價格降

2019年01月31日 16:06 中時 林欣儀

較少見的「煙火」品種蝴蝶蘭因花朵色澤變化多，受消費者青睞。（林欣儀攝）

年節應景的菊花最近正盛開，色澤鮮豔且價格便宜。（林欣儀攝）

受暖冬氣候影響，年節應景的蝴蝶蘭、菊花或金桔等花卉最近正值盛開且產量充足，也使得價格較去年平均降幅約1成，正是採購的好時機。台中市大里國光花市配合民眾採買，即日起至2月10日都不打烊，花卉業者說，受大環境景氣仍不佳影響，民眾多選擇數百元的中小型盆花、為家中增添年節氣氛。

雖然還是上班日，國光花市買氣開始展露，不少民眾趁著年前逛花市、妝點家中環境，花卉業者江萬讚說，今年春節蝴蝶蘭買氣從尾牙後就開始湧現，估計1日起連續3天將是高峰，多數民眾選擇單株或2株的小型盆栽，年前至少可賣出3至5百盆。

另名林姓花農則說，今年受暖冬影響、花量多且春節期間正好綻放，也使得年節花卉價格較去年調降約1成，以單株蝴蝶蘭來說，去年價格約250元起跳，今年200元就買得到，此外，花朵色澤變化較多的「煙火」或「藏寶圖」等新品種買氣旺。

「這一盆只要100元！」販售菊花、草花的陳姓花農說，今年春節花卉綻放時間剛剛好，每盆擺出來都鮮艷漂亮，且價格便宜，小盆的100元、大盆才300，是民眾採購的好時機。

國光花市市長施連昌指出，天氣暖和、再加上之前2波小寒流，讓今年花卉產量高、賣相好，花市即日起連續營業至年假結束，歡迎民眾賞花、買花並欣賞盆栽、雅石。

(中時 )