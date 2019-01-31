採買好時機！暖冬效應年節花卉價格降

花農江萬讚在國光花市販售蘭花，他指出，受景氣影響，今年以數百元的中小型盆栽最受消費者青睞。（林欣儀攝）

友善列印
中時
較少見的「煙火」品種蝴蝶蘭因花朵色澤變化多，受消費者青睞。（林欣儀攝）
年節應景的菊花最近正盛開，色澤鮮豔且價格便宜。（林欣儀攝）

受暖冬氣候影響，年節應景的蝴蝶蘭、菊花或金桔等花卉最近正值盛開且產量充足，也使得價格較去年平均降幅約1成，正是採購的好時機。台中市大里國光花市配合民眾採買，即日起至2月10日都不打烊，花卉業者說，受大環境景氣仍不佳影響，民眾多選擇數百元的中小型盆花、為家中增添年節氣氛。

雖然還是上班日，國光花市買氣開始展露，不少民眾趁著年前逛花市、妝點家中環境，花卉業者江萬讚說，今年春節蝴蝶蘭買氣從尾牙後就開始湧現，估計1日起連續3天將是高峰，多數民眾選擇單株或2株的小型盆栽，年前至少可賣出3至5百盆。

另名林姓花農則說，今年受暖冬影響、花量多且春節期間正好綻放，也使得年節花卉價格較去年調降約1成，以單株蝴蝶蘭來說，去年價格約250元起跳，今年200元就買得到，此外，花朵色澤變化較多的「煙火」或「藏寶圖」等新品種買氣旺。

「這一盆只要100元！」販售菊花、草花的陳姓花農說，今年春節花卉綻放時間剛剛好，每盆擺出來都鮮艷漂亮，且價格便宜，小盆的100元、大盆才300，是民眾採購的好時機。

國光花市市長施連昌指出，天氣暖和、再加上之前2波小寒流，讓今年花卉產量高、賣相好，花市即日起連續營業至年假結束，歡迎民眾賞花、買花並欣賞盆栽、雅石。

(中時 )

他棉被摺成這樣要休夭八 釣出學… 搶救大潭藻礁！環團籲中油勿霸王…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。