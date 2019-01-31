搶救大潭藻礁！環團籲中油勿霸王硬上弓

搶救大潭藻礁行動聯盟呼籲，中油應異地建案，不要破壞桃園藻礁生態。（李宜秦攝）

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內政部營建署海岸利用管理專案小組今（31）日針對桃園大潭藻礁召開會議，搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政表示，中研院都已發現該處有大群的珍貴珊瑚，在相關報告出爐前，應暫緩審查，呼籲民進黨政府不要再裝聾作啞，否則不只犧牲自然生態，也將葬送2020大選前途。桃市議員舒翠玲認為，應將大潭海岸線設為暫時自然保護區。

搶救大潭藻礁行動聯盟今在營建署前召開記者會，潘忠政指出，中研院經10個月的研究，已證明大潭藻礁是南桃園海岸線生態最完整、生態多樣性最佳的區域，且研究團隊在中油規劃的工業區與工業港間的聯絡棧橋下，發現柴山多杯孔珊瑚群體，最大直徑110公分，及三種珍貴的珊瑚。

中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫表示，過去中油屢次在環差會議上，不承認棧橋下多孔珊瑚的存在。且當初審查中，許多長官都承諾，若藻礁被承認是桃園海岸線最良好的藻礁群，願意暫緩工程，他呼籲政府說到做到，請中油異地建案。

蠻野心足生態保育協會表示，周六是世界濕地日，全世界都在想辦法拯救、保護自然生態，我國卻在環評內設置投票部隊，讓環保成為經濟發展下的犧牲品，呼籲海審會可以做出專業判斷，不要再推託責任、重蹈覆轍，又像環保署一樣，淪為開發派的橡皮圖章。

桃園市議員舒翠玲表示，桃市府應對後代子孫、氣候變遷、與生態系負責，呼籲立刻將大潭藻礁設為暫時自然保護區。立委陳學聖表示，目前農委會還在對此地做調查報告，營建署應等報告出爐後，再開始審議，屆時若證明興建利益大於藻礁，環團也才會服氣。

(中時 )

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