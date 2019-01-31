實物銀行 蘇揆：用院的力量推動

友善列印
中時

行政院長蘇貞昌今天在行政院會聽取衛福部及教育部「實物給付協助弱勢民眾及學校弱勢學生用餐」報告。蘇揆表示，就如同推動任何政務，主政者知道哪一個地方是破口、哪一方面待加強，如果有則提出來，用「院的力量」要求各部會一起來，這樣目標更容易達成，而且可做到盡善盡美，請各部會合作。

政府推動實物給付(食物銀行)，全國22縣市計建立203處實物存放點，107年度服務逾66萬人次，由直轄市、縣市政府辦理實物倉儲、資源媒合、結合民間資源設置食物站或發放食物券等方式協助弱勢家庭，配合鄉鎮、市、區網絡的連結及支援，對於低收入戶、中低收入戶、經濟陷於貧窮的邊緣戶，或遭遇急難救助之個人及家庭，提供飲食及日常生活用品。

蘇揆表示，惜物惜福是國人美德，關心助人也是國人的義行，社會弱勢的家庭、學童在任何國家都難免。政府機制就是把整個力量、資源、通路結合起來；如何讓實（食）物銀行物盡其用，不是棄之於地，要在第一時間讓需要的人獲得。政府最重要的是讓有需要者、可提供的資源串連，連結供需雙方。

蘇揆並說，尤其在實（食）物給付的過程中，要特別注重受助者的尊嚴與心理，尤其是學童，所以請各部會，包括教育部重視；至於超商或金控銀行等，所在據點綿密而深入，本身又有資源跟能力，無論是錢或實（食）物，若能協助媒合，相信能發揮最大效能，可即時提供幫助。

蘇揆也舉例說，就如同推動任何政務，主政者知道哪一個地方是破口、哪一方面待加強，如果有則提出來，用院的力量要求各部會一起來，這樣目標更容易達成，而且可做到盡善盡美，請各部會合作。

蘇揆也建議，關懷弱勢或實（食）物提供等，在第一線工作的都是各縣市政府、地方政府，現在首長都有這方面認知，而且都非常努力，其實各地方政府在第一線扛這工作，應看哪一縣市做得特別好，哪裡可以提供其他縣市學習或參考，好的多予獎勵，好方法讓全國周知，這樣可以跟上腳步。

(中時 )

藍委質疑經濟部繞過彰縣府 風電… 雲林傳國小午餐費太低 教部：縣…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。