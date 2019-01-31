UltraBOOST 19農曆年前上市 黑粉配色搶眼

adidas UltraBOOST 19。(adidas提供)

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中時電子報
adidas UltraBOOST 19黑粉配色相當搶眼。(adidas提供)

adidas UltraBOOST 19鞋款於農曆新年前，正式推出Bat Orchid黑粉配色，透過360度的Primeknit針織技術特別打造，女鞋鞋面由優雅的黑色與亮眼的粉色交織而成。其設計靈感源於大自然中珍貴稀有的一種植物Bat Orchid，象徵每位自信的女性都以獨一無二的姿態，在世界上綻放著優雅耀眼的光芒。而UltraBOOST 19全新Bat Orchid黑粉配色也同時推出男款，改以藕粉色搭配黑色構成鞋面，營造出低調卻別緻細膩的視覺效果。

adidas UltraBOOST 19將經典UltraBOOST跑鞋解構，結合眾多跑者數據，淬礪出四大核心元件，除了使用360度Primeknit針織鞋面，更搭載新型的Torsion Spring抗扭轉系統，賦予雙足落地時優越的穩定性，同時採用增量的BOOST中底及3D Heel Frame立體後跟穩定結構，以紮實回彈腳感及支撐效果，幫助跑者持續推進未來！

UltraBOOST 19 Bat Orchid全新黑粉配色，將於2019年2月1日全球同步上市，台灣販售訊息請密切關注官方粉絲團(https://goo.gl/DYgY6H)。

(中時電子報)

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