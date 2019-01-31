老司機示愛的4個小動作 讓心上人主動貼上來

2019年01月31日 15:50 中時電子報 莊楚雯

新的一年開始，脫魯成為許多單身人士的新年新希望。對此，《Psychology Today》報導了五個簡單又不怪異的小動作，讓人在面對心儀對象時，能傳達給她好感訊息，往下一步邁進。

●頭部傾斜

行為學家Joe Navarro表示，頭偏向某一邊時會讓脖子暴露，看起來脆弱、毫無防備，可以激起異性的保護慾。另一種說法是，會常常偏頭的人比較有愛心，且親和力十足。

●站著時雙腳交叉

人自在的時候，會呈現雙腳交叉的放鬆狀態，看起來比較沒有防備心，並透露出一種「在你身邊我很放鬆自在」的感覺，比較容易獲得異性青睞。

●適時的接近一點

喜歡一個人會想「靠近」對方，雖然能展現出對她的好感，但也要看準時機、拿捏好分寸，才不會有反效果。

最安全的方法不外乎是在聊天時製造一些意外接觸，主動坐在她身旁，或者是吃飯時坐在她慣用手的那一邊，可以不經意地產生一些肢體接觸。相信心儀對象很快就會感覺到你對她有好感。

●自我觸摸

如果你真的沒有勇氣靠近、碰觸對方，那就摸自己吧！如果對方也對你有興趣，眼睛會一直盯著你，目光跟著你的手移動，此時觸摸一下自己的鎖骨、脖子或任何有自信、不變態的部位，就能不經意地裸露出自己性感的一面。

(中時電子報)