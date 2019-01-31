黑琵野放遲遲不飛引來流浪犬追逐

2019年01月31日 16:27 中時 張亦惠

黑琵走出保育箱。（張亦惠攝）

縣府農業處保育調查員19日在布袋舊九區鹽田巡視時，發現一隻黑面琵鷺身體虛弱、軟腳，緊急送動物醫院救治照護後，恢復狀況良好，嘉義縣政府在31日上午，於布袋鎮新塭變電所旁野放，黑面琵鷺疑似還在適應環境，遲遲未飛走，還引來流浪犬追逐，幸野鳥學會保育員將流浪犬驅逐離開，化險為夷。

縣府農業處表示，發現該黑琵後立即連繫台南市野鳥學會，並將黑琵送至台南慈愛動物醫院金華院區救護，黑琵也於21日已可站立及食用活魚，獸醫師公會全國聯合會理事長陳培中表示，接手時該黑琵十分虛弱，檢查時還可直接摸到胸骨，但禽流感檢查為陰性，應是個體案例。

嘉義縣長翁章梁、獸醫師公會全國聯合會理事長陳培中、野鳥學會總幹事郭東輝及野鳥學會多名保育員到場野放，翁章梁打開保育箱該黑面琵鷺才緩緩走出，在現場徘徊已久遲遲沒飛走，還引來流浪犬追逐，翁章梁及保育員急忙上前驅趕。陳培中表示，從台南到布袋的路上黑面琵鷺有暈車的狀況，可能還在適應環境。

這並不是嘉義縣第一次救治、野放黑面琵鷺，嘉義縣農業處綠化保育科長石蕙菱說，台灣西南沿海是黑面琵鷺度冬最重要的棲地，每年來台度冬的黑面琵鷺超過2300隻，占全球總數量的58％，除台南外，布袋也是黑琵的重要棲地，2014年時也曾有過救治受傷黑琵的案例。

(中時 )