集集鄉土燈會 豬事吉吉「超棒D」

2019年01月31日 16:38 中時 沈揮勝

集集鄉土燈會暖身造勢，鎮長陳紀衡（右四）、鎮代會主席陳雅雯（左四）與來賓共同揭幕啟動。（沈揮勝攝）

鎮長陳紀衡以可愛的豬造型豋場，頗為吸睛。（沈揮勝攝）

鎮代會主席陳雅雯（左）邀請遊客來集集賞美景、感受觀光小鎮的燈會魅力。（沈揮勝攝）

集集鄉土燈會主燈區設在大眾爺廟廣場，9公尺高的財神豬與樟樹公互相對應。（沈揮勝攝）

遠處的集集大山與近處地景「集集大山」裝置藝術相輝映。（沈揮勝攝）

鎮長陳紀衡（前）與連任8屆的鎮代吳榮志（後）所豢養的寵物豬「嘟嘟」一起合照，並且用手指推著鼻子裝可愛。（沈揮勝攝）

暖身活動大合照。（沈揮勝攝）

裝置藝術夜間燈光吸睛。（沈揮勝翻攝）

由南投縣長林明溱以前擔任集集鎮長時所創辦、現已步入第21個年頭的集集鄉土燈會，將於二月五日即大年初一晚間登場！今年規畫大眾爺廟旁主燈區、傳統文化燈區以及和平里快樂田園裝置藝術燈區，鎮長陳紀衡邀請遊客，一起到集集體驗變化萬千的小鎮燈會風情。

陳紀衡表示，今年集集燈會持續加入創新設計；9公尺高主燈結合藝術、科技、時尚，利用擬人化的財神豬當主造型，充分展現豬年意象，加上裝飾用的金幣元寶，讓民眾走春「財豬引金福、財源滾滾來」。

此外，主燈區周邊結合傳統文化燈區展出，結合了地方特色、在地元素創作傳統作品，讓遊客感受鄉土傳統花燈的魅力。

而和平里知名的「快樂田園」中，也設有裝置藝術燈區，特別邀請以打造台中花博竹跡館而入圍2018「WAF世界建築獎」的竹山竹籟文創團隊，設計大型竹編地景「集集大山」，與在地大地標集集大山的實景相輝映。

集集鄉土燈會從大年初一熱鬧到元宵，初一到初五及周末假日，安排接駁車從集集火車站搭至燈區，並舉辦多場表演活動。

為行銷燈會，集集鎮公所今（31日）舉辦暖場記者會，由鎮長陳紀衡、鎮代會主席陳雅雯、縣議員陳昭煜，以及立委馬文君、許淑華的服務處祕書和日月潭國家風景區管理處相關主管，一起啟動揭幕儀式。

(中時 )