北台灣山海遊！除夕法鼓山聽鐘聲！金山泡湯嘗美味

2019年01月31日 16:06 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

除夕聽完108聲鐘聲，去除人間108種煩惱，讓心靈平靜下來，用滿滿的元氣迎像新年！隔天登山遙望海景，廟宇走春祈平安、神秘海岸賞碧海藍天、金山泡全台唯一的海底溫泉、北海岸嘗特色海鮮！今年春節何處去？不妨來北海岸走走吧！山海美景、特色人文、美味小吃，用旅行的愉悅讓豬年旺旺來！

野柳石光 夜訪女王。（北觀處提供）

今年農曆春節假期長達9天，交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處以「2019小鎮漫遊年」為主軸，特別規劃北海岸新春祈福泡湯1日及2日遊的行程，提供民眾春節假期好去處，遊程串聯金山地區的新春祈福景點慈護宮及法鼓山。

金山慈護宮。（北觀處提供）

法鼓山並於除夕(2月4日)舉辦「撞鐘祈福法會」，讓民眾在新春求取好運勢，另外同時結合鳥語花香的情人湖公園與獅頭山公園、科技海岸風情的海灣探索館及最美夕陽打卡點的淺水灣，住宿推薦金山萬里溫泉區，享受美食及泡湯的饗宴。

觀音山步道。（北觀處提供）

另北觀處也推出「浪漫遊-就是要玩北海岸」體驗遊程，結合著在地美食與人文歷史資訊，讓民眾在體驗旅程當中即可享受美食外又可增長見聞，其中金山小鎮金山老街商圈更結合智慧觀光，共有8家店家可使用行動支付，購物遊街時更便利。

2019年北海岸更加浪漫精彩，北觀處各季節、各月份均規劃了豐富的活動，包含4月份「野柳石光 夜訪女王」、4-6月春遊步道賞鷹的「觀音觀鷹 觀音行腳樂活系列活動」、6月結合世界獨有「蹦火仔漁法」與音樂饗宴的「金山蹦火音樂季」。

金山蹦火仔。（北觀處提供）

7-8月浪漫的「白沙灣夏日活動」、「大武崙觀星饗宴」以及「和平島大地音樂祭」等，邀請民眾再次來體驗北海岸的浪漫與精采。另北觀處野柳地質公園及基隆和平島公園於農曆春節期間亦有提供民眾免費接駁車，請民眾多加利用。

(中時電子報)